[뉴블더] 아이폰 17 공개…'AI 없네' 주가 뚝

다음 소식은 애플의 신형 아이폰입니다.



애플이 아이폰 17 라인업을 우리 시간으로 오늘(10일) 새벽 공개했는데요.



주가는 1.5% 떨어졌습니다.



이유가 뭘까요.



[지금까지 가장 얇은 아이폰. '프로'의 강력한 성능을 갖춘]



두께 5.6mm로 역대 가장 얇다는 '아이폰 에어'를 비롯해 에어팟, 애플 워치 등 애플의 신제품이 공개됐습니다.



[팀 쿡/애플 CEO : 아이폰 에어는 진정한 '게임 체인저'입니다. 믿을 수 없을 만큼 얇고 가벼운 디자인에 프로급 성능을 원하는 고객을 위해 설계됐습니다.]



애플은 '게임 체인저'가 될 거라며 견고해진 내구성과 빨라진 처리 속도, 신기능이 더해진 카메라 성능을 강조했습니다.



그러나 신제품 공개 직후 IT 업계에서는 "아이폰 17에는 아직도 인공지능이 없다"는 혹평이 쏟아졌습니다.



이렇다 할 혁신은 물론이고 기존 인공지능 비서인 '시리(Siri)에 대한 언급도 전혀 없었다는 거죠.



이런 실망감이 반영되면서 애플 주가는 전날보다 1.48% 떨어졌습니다.



새 아이폰의 미국 내 가격은 기존 모델보다 오르지 않았지만, 한국 가격은 환율 때문에 일부 인상됐는데요.



오는 12일부터 온라인 사전 예약을 받고 19일부터는 오프라인에서도 판매됩니다.



방송통신위원회는 사전 예약 기간에 허위 정보로 고객을 유인하는 행위가 우려된다며, 온라인 사전 승낙서가 있는 판매점인지 꼭 확인하고 할인 내역이나 지원금 등 계약 내용을 꼼꼼히 점검하라고 당부했습니다.



(영상편집 : 최영수, 디자인 : 석진선)