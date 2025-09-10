[뉴블더] '10억 로또' 잠실 르엘…'4인 만점 통장'도 탈락

당첨되면 큰 차익이 예상돼 '10억 로또'로 불린 청약이었죠.



서울 송파구 잠실 르엘의 청약 당첨 결과가 공개됐는데요.



올들어 수도권 첫 청약가점 만점자가 나왔습니다.



이번 청약 당첨자들의 평형별 청약 가점입니다.



가장 높은 점수는 전용면적 74제곱미터에서 나온 84점으로, 청약가점으로 받을 수 있는 최고점입니다.



84점을 받으려면 본인 제외 부양가족 6인 이상, 즉 7인 가족이 무주택 기간 15년 이상, 청약통장 가입 15년 이상이라는 조건을 충족해야 합니다.



다른 평형의 최고점 79점은 6인 가족의 만점 통장 점수이고요, 전체 평형을 통틀어 가장 낮은 70점도 5인 가족은 돼야 나올 수 있는 가점입니다.



그러니까 4인 가족 만점 통장인 69점으로는 명함도 못 내미는 상황인 거죠.



이번 청약은 6·27 대출 규제로 주택담보대출 한도 6억 원이 적용되는 단지였지만 경쟁률이 632대 1로 매우 높았는데요.



올해 이어질 강남권 단지들의 청약 경쟁률도 만만치 않을 전망입니다.



