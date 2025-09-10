이재용 삼성 회장 장남, 미 시민권 포기하고 해군 장교 입대

▲ 이재용 삼성전자 회장

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 미국 시민권을 포기하고 해군 장교로 입대합니다.오늘(10일) 업계에 따르면, 이 씨는 오는 15일 139기 해군 학사사관후보생으로 입영해 경남 진해 해군사관학교에서 11주간 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정입니다.훈련기간과 임관 후 의무복무기간 36개월을 포함한 군 생활 기간은 총 39개월입니다.이 씨의 보직과 복무 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관 시 결정됩니다.이 씨는 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기했습니다.그는 지난 2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있었습니다.복수국적자가 일반 사병이 아닌 장교로 복무하려면 외국 시민권을 포기해야 합니다.이 씨가 복수국적 신분을 유지할 수 있는 일반 사병 입대가 아닌 해군 장교의 길을 선택한 것을 두고 재계에서는 노블레스 오블리주라는 평가가 나오고 있습니다.미국 영주권이나 시민권을 보유한 병역의무 대상자가 자원 입영을 신청한 사례는 한 해 평균 100여 명에 불과합니다.재계 관계자는 "일반 국민들도 복무 기간이 긴 장교보다 병사 복무를 선호하는 경향이 있다"며 "이 씨가 미국 시민권까지 버리고 군 복무를 선택한 것은 공동체를 위한 모범 사례로 볼 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)