[여담야담] 조국, '조기 등판' 가시화…"정치생명 달려"·"기대 없어져"

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 정하석 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 조국 비대위원장 추대
전용기 / 더불어민주당 의원
"조국, 성 비위 사건 처리에 정치적 생명 달려"
김용태 / 국민의힘 의원
"조국 복귀, 국민 보기에 부적절…조국, 균형 감각 잃은 듯"
정하석 / SBS 논설위원
"혁신당, 오너십 강한 정당이라 조국 아니면 안 된다는 생각 있는 듯"
● '정면 돌파' 성공할까
전용기 / 더불어민주당 의원
"조국, 비대위원장 맡더라도 본인의 입김 최대한 들어가지 않게 해야"
김용태 / 국민의힘 의원
"조국, 피해자들 방관했다면 정치인으로서 역할 다하지 못 한 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스편집부)