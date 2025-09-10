뉴스

[여담야담] 조국, '조기 등판' 가시화…"정치생명 달려"·"기대 없어져"

[편상욱의 뉴스브리핑]

● 조국 비대위원장 추대

전용기 / 더불어민주당 의원
"조국, 성 비위 사건 처리에 정치적 생명 달려"

김용태 / 국민의힘 의원
"조국 복귀, 국민 보기에 부적절…조국, 균형 감각 잃은 듯"

정하석 / SBS 논설위원
"혁신당, 오너십 강한 정당이라 조국 아니면 안 된다는 생각 있는 듯"

● '정면 돌파' 성공할까

전용기 / 더불어민주당 의원
"조국, 비대위원장 맡더라도 본인의 입김 최대한 들어가지 않게 해야"

김용태 / 국민의힘 의원
"조국, 피해자들 방관했다면 정치인으로서 역할 다하지 못 한 것"

