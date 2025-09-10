[여담야담] 민주 "정청래에 '끔찍 망언' 당사자는 송언석…사퇴하라"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 정하석 SBS 논설위원

● "연설 내가" 갈등?



전용기 / 더불어민주당 의원

"김병기 원내대표 협상할 사안 많아 당대표가 연설한 것…갈등 없어"



김용태 / 국민의힘 의원

"교섭단체 연설은 '꽃' 같은 장면…김병기, 당대표에 양보 감정적으로 좋지 않았을 수도"



정하석 / SBS 논설위원

"민주, 관례상 김병기 원내대표 연설 차례였으나 정청래에 차례 넘겨"



● "계엄 때 죽었어야"



전용기 / 더불어민주당 의원

"송언석, 저주에 가까운 막말…저러니까 악수 안 한다고 하는 것"



김용태 / 국민의힘 의원

"송언석, 흥분된 상태에서 잘못된 발언한 듯"



