[여담야담] 민주 "정청래에 '끔찍 망언' 당사자는 송언석…사퇴하라"

SBS 뉴스
작성 2025.09.10 16:18 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 정하석 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● "연설 내가" 갈등?

전용기 / 더불어민주당 의원
"김병기 원내대표 협상할 사안 많아 당대표가 연설한 것…갈등 없어"

김용태 / 국민의힘 의원
"교섭단체 연설은 '꽃' 같은 장면…김병기, 당대표에 양보 감정적으로 좋지 않았을 수도"

정하석 / SBS 논설위원
"민주, 관례상 김병기 원내대표 연설 차례였으나 정청래에 차례 넘겨"

● "계엄 때 죽었어야" 

전용기 / 더불어민주당 의원
"송언석, 저주에 가까운 막말…저러니까 악수 안 한다고 하는 것"

김용태 / 국민의힘 의원
"송언석, 흥분된 상태에서 잘못된 발언한 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
