[여담야담] "미 구금 사태, 급한 불 껐지만 여진 남아"…"정부 태도 안일"

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 정하석 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 오늘 석방 '귀국길'
전용기 / 더불어민주당 의원
"한국인 구금 사태, 급한 불 껐지만 여진 남아…향후 불이익 문제도 해결해야"
김용태 / 국민의힘 의원
"자진 출국·추방 놓고 한미 입장 달라…정부·외교 당국, 안일한 태도"
정하석 / SBS 논설위원
"구금된 한국 근로자들, 추방 시 5년간 미국 재입국 금지"
● 재발 방지 대책은
전용기 / 더불어민주당 의원
"비자 문제, 한국만의 문제 아냐…일본도 같은 일 발생할까 걱정해"
김용태 / 국민의힘 의원
"정부, E4 비자 등으로 근로자에 법적 테두리 만들어줘야"
