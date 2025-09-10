"똥물? 썩은 물? 가릴 상황 아니다"…'24년'만 도암댐 열린다 [자막뉴스]

수질 문제로 2001년 이후 멈췄던 평창 도암댐이 24년 만에 방류에 나섭니다.



강릉시는 주민대표와 시민단체, 시의회 의견을 모아 도암댐 도수관로에 담긴 15만 톤의 물을 한시적으로 공급받기로 했습니다.



시는 조만간 지자체와 학계, 시민단체 등이 참여하는 수질 검증위원회를 꾸려 방류수의 안전성을 자체적으로 확인할 계획입니다.



위원회 차원에서 환경부 검사와 별도로 수질 검사를 진행해 생활용수로 부적합하면 즉시 방류를 중단합니다.



앞서 환경부와 원주지방환경청이 실시한 분석 결과 도암댐 도수관로 비상 방류수는 정수 처리를 거치면 먹는 물 기준을 충족했습니다.



환경부는 앞으로 수질 분석 결과를 공개하고 홍제정수장 정수처리가 원활히 이뤄지도록 기술 지원을 하겠다고 밝혔습니다.



한국수력원자력 강릉수력발전소도 비상 방류가 안전하게 진행되도록 설비 개선에 나섰습니다.



시험 방류는 오는 20일로 예정됐습니다.



강릉시는 "비상 방류로 하루 1만 톤의 원수를 확보하면 오봉저수지 저수율 하락세를 늦추는 데 큰 도움이 될 것"이라며 지원해 준 행정안전부와 환경부, 강원도에 감사를 전했습니다.



