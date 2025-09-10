'나토동맹' 폴란드, 러 드론 격추…"영공 침범·국민안전 위협"

▲ 폴란드 총리 도널드 투스크가 5월 16일 알바니아 티라나에서 열린 회의 후 기자들과 대화하고 있다.

러시아가 우크라이나에 대한 공습을 강화하면서 확전 우려가 다시 자극받고 있습니다.로이터 통신 등에 따르면 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 폴란드는 10일(현지시간) 영공을 침범한 러시아 드론을 향해 전투기를 출격시켜 격추했다고 밝혔습니다.폴란드군은 이날 "우리 영공에 진입했던 드론들 중 일부가 격추됐다"며 "(잔해) 추락 가능성이 있는 지점들을 수색하고 찾아내기 위한 노력이 진행 중"이라고 밝혔습니다.이어 수색 작업이 완료될 때까지 국민들에게 자택 내에 머물 것을 당부했습니다.폴란드군은 러시아가 드론을 이용해 우크라이나 영토를 공격하는 과정에서 자국 영공을 전례 없이 침범했다며 "이것은 우리 국민의 안전에 실질적인 위협을 가하는 공격 행위"라고 비난했습니다.도날트 투스크 폴란드 총리는 이번 사태와 관련해 군 지도부, 국방부 장관, 대통령과 계속 접촉하고 있다고 밝혔습니다.브와디스와프 코시니아크카미시 국방부 장관은 나토 지휘부와 이번 사태에 대해 지속적으로 연락하고 있다고 설명했습니다.폴란드가 나토의 일부인 자국군을 동원해 러시아 군사자산을 직접 타격한 것은 이례적인 긴장고조로 관측됩니다.러시아가 우크라이나 서부를 깊숙이 공격하는 과정에서 드론이 인접한 폴란드로 넘어간 것은 이번이 처음이 아닙니다.그러나 BBC 방송에 따르면 이번 드론 격추와 같은 폴란드의 군사적 개입은 우크라이나전이 2023년 2월 발발한 이후 처음입니다.나토 동맹국들은 우크라이나전에 직접 개입하게 되면 분쟁이 서방과 러시아의 대결로까지 확대될 수 있는 까닭에 무력 사용에 극도로 조심스러운 태도를 유지해 왔습니다.미국이 주도하는 나토는 한 동맹국이 공격받으면 전체가 공격받은 것으로 간주해 대응하는 집단방위체제를 운용하고 있습니다.그 때문에 동맹국과 러시아의 군사적 충돌 자체는 확전으로 이어질 수 있는 중대한 위험입니다.동유럽에 위치한 폴란드는 동북쪽으로는 러시아의 핵심 동맹국인 벨라루스, 동남쪽으로는 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 국경을 맞대고 있습니다.이날 러시아 드론의 영공 침범과 이에 대응해 전투기가 출격하면서 바르샤바 국제공항 등이 일시적으로 폐쇄됐습니다.앞서 우크라이나 공군은 텔레그램에서 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범해 자모시치시에 위협을 가했다고 밝혔지만, 이후 해당 내용을 삭제했다고 로이터는 전했습니다.우크라이나에선 이날 새벽 폴란드와 국경을 접한 르비우와 볼린의 서부 지역을 포함해 우크라이나 대부분 지역에 몇 시간 동안 공습경보가 발령됐습니다.(사진=게티이미지)