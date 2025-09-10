뉴스

[스토브리그] "다투기도 했어요" 그런데도 매주 출연에 '실드'까지! (feat. 박지원 민주당 의원)

정유미 기자
작성 2025.09.10 13:41 조회수
"유튜브 권력자에 머리 조아리며 정치할 생각 없다" 곽상언 민주당 의원이 이 얘기로 악플 세례를 받고 있다고 하죠. 오전에 '김어준의 뉴스공장' 들렀다 오후에 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 정치 9단 박지원 민주당 의원에게 곽상언 의원의 얘길 전했습니다. 매주 1회 김어준 씨 방송에 출연하고 있는 박지원 의원은 여기에 뭐라고 얘기했을까요?

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
