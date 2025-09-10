[스토브리그] "다투기도 했어요" 그런데도 매주 출연에 '실드'까지! (feat. 박지원 민주당 의원)

"유튜브 권력자에 머리 조아리며 정치할 생각 없다" 곽상언 민주당 의원이 이 얘기로 악플 세례를 받고 있다고 하죠. 오전에 '김어준의 뉴스공장' 들렀다 오후에 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 정치 9단 박지원 민주당 의원에게 곽상언 의원의 얘길 전했습니다. 매주 1회 김어준 씨 방송에 출연하고 있는 박지원 의원은 여기에 뭐라고 얘기했을까요?



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93