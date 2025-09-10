폴란드, 러시아 드론 영공 침범에 전투기로 격추…공항 폐쇄

▲ 현지시간 8월 15일 폴란드 바르샤바에서 열린 국군의 날 행사 중 폴란드 공군 F-16 전투기들이 비행을 펼치고 있다.

현지시간 오늘(10일) 새벽 러시아 드론이 나토 회원국인 폴란드 영공을 침범해 군용기가 출격하고 수도 바르샤바를 포함해 4개 공항이 폐쇄했다고 로이터 통신이 보도했습니다.폴란드군은 이날 러시아가 드론을 이용해 우크라이나 내 표적을 공격하는 과정에서 폴란드 영공을 반복적으로 침범했다며, 표적 식별 및 무력화 작전을 통해 격추했다고 밝혔습니다.폴란드군은 또 "작전사령부 요청에 따라 무기가 사용됐으며 격추된 목표물을 찾기 위한 작전이 진행 중"이라며 국민들에게 자택 내에 머물 것을 당부했습니다.미국 연방항공청(FAA)도 운항 관련 안전 공지 노탐(NOTAM)을 통해 '국가 안보 보장과 관련된 계획되지 않은 군사 활동'으로 인해 바르샤바 국제공항 등이 폐쇄됐다고 밝혔습니다.폴란드 현지 매체들은 영공을 침범한 러시아 샤헤드 드론을 요격하기 위해 폴란드군이 전투기를 출격시켰다고 보도했습니다.앞서 우크라이나 공군은 텔레그램에서 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범해 자모시치시에 위협을 가했다고 밝혔지만, 이후 해당 내용을 삭제했다고 로이터는 전했습니다.우크라이나에선 이날 새벽 폴란드와 국경을 접한 르비우와 볼린의 서부 지역을 포함해 우크라이나 대부분 지역에 몇 시간 동안 공습경보가 발령됐습니다.동유럽에 위치한 폴란드는 러시아의 핵심 동맹국인 벨라루스와, 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 나라로, 유럽의 집단안보체제인 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국입니다.(사진=게티이미지)