[스토브리그] "여당이 양보해야" 했거늘…국힘 손가락질한 정청래, 장동혁 "대통령은 도대체 누구?" (feat. 박지원 민주당 의원)

정청래 민주당 대표가 교섭단체 대표 연설에서 국민의힘을 향해 "내란 세력과 단절하지 못하면 위헌 정당 해산 심판의 대상이 될지도 모른다"고 재차 경고했습니다. 이재명 대통령을 사이에 두고 장동혁 국민의힘 대표와 함께 웃으며 손을 맞잡은 지 불과 하루 만에 다시 강경 모드로 돌아선 건데요. 이런 정청래 대표를 향해 장동혁 대표는 "도대체 지금 대한민국 대통령이 누구인가, 국민의힘을 향한 선전포고"라고 맞섰습니다. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 정치 9단 박지원 민주당 의원과 함께 합니다. 이렇게 하루 만에 분위기가 바뀌었는데도 어제 회동은 성공적이었다고 봐야 하는 걸까요? 정말 여의도 대통령은 따로 있는 걸까요? 지난주 중국에서 김정은 위원장을 두 번이나 불렀던 박지원 의원, 대체 무슨 얘기를 하려고 했던 건지... 탈탈 털어보겠습니다.



