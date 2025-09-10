민주, 장애인국 신설 "사회적 약자 대변"…한명숙 상임고문 임명

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 9월 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 중앙당에 장애인국을 신설하기로 했습니다.당 장애인국 설치는 정청래 대표의 공약으로, 관련 절차를 거쳐 곧바로 가동한다는 방침입니다.박수현 수석대변인은 오늘(10일) 국회에서 열린 최고위원회의 후 "장애인국을 중앙당에 신설하기 위해 당무위원회에서 관련 당규를 개정할 것"이라고 전했습니다.박 수석대변인은 "장애인국 신설을 통해 장애인 활동 기본 계획 수립·지원, 장애인 조직 확대 등을 중앙당 차원에서 해나갈 생각"이라며 "사회적 약자를 대변하는 민주당의 의지로, 정 대표의 공약을 반영하는 후속 조치"라고 설명했습니다.민주당은 오늘 최고위에서 한명숙 전 국무총리를 상임고문으로 임명하는 안건도 의결했습니다.한 전 총리는 불법 정치자금 수수 혐의로 2015년 대법원에서 징역 2년형을 확정받아 복역 후 출소했습니다.문재인 정부 때인 2021년 말 복권된 바 있습니다.이밖에 민주당은 정책위 상임부의장에 황정아 의원을 추가로 임명했습니다.(사진=연합뉴스)