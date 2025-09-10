뉴스

채상병 특검, 이종섭 17일 참고인 소환…'호주 도피' 의혹 조사

한성희 기자
작성 2025.09.10 12:30 수정 2025.09.10 12:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
채상병 특검, 이종섭 17일 참고인 소환…'호주 도피' 의혹 조사
▲ 이종섭 전 국방부 장관

채상병 특검팀이 사건 핵심인물인 이종섭 전 국방부 장관에게 이른바 '호주 도피' 의혹과 관련해 오는 17일 참고인 조사에 출석하라고 통보했습니다.

이 전 장관 측은 오늘(10일) 오전 언론공지를 통해 "이 전 장관에 대해 해병특검에서 9월 17일 오전 10시 '참고인' 신분으로 조사를 위한 출석을 요청했고 이를 수락했다"고 밝혔습니다.

이어 이 전 장관 측은 특검팀에 공식 출석 요구서 교부와 영상녹화조사를 요청했다고 덧붙였습니다.

이명현 특검팀은 17일 조사에서 이 전 장관의 주호주대사 임명 및 사임 과정에서의 불법행위 의혹과 관련한 조사만 진행할 계획입니다.

윤석열 전 대통령은 법무부와 외교부 등과 공모해 지난해 3월 채 상병 사건 수사외압 의혹 사건에서 직권남용 혐의를 받는 이 전 장관의 해외 도피를 위해 호주대사에 임명했다는 의혹을 받습니다.

앞서 특검팀은 지난달 법무부와 외교부 등을 압수수색하고, 외교부 공관장 자격심사와 법무부 출국금지심의위원회에 참석했던 인사들에 대한 피의자·참고인 조사를 진행해 왔습니다.

특검팀은 또 이 전 장관의 호주대사 임명으로 인해 악화한 여론을 잠재우기 위해 급조됐다고 의심받는 방산 협력 주요국 공관장 회의에 관여한 인물들도 조사했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지