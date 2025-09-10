뉴스

고무보트 타고 제주 밀입국 중국인 추가 검거

김태원 기자
작성 2025.09.10 12:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

중국에서 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 30대 중국인이 추가로 검거됐습니다. 중국에서 모두 6명이 밀입국한 것으로 파악됐는데, 경찰은 아직 검거되지 않은 4명을 추적하고 있습니다.

김태원 기자입니다.

<기자>

중국에서 밀입국한 중국인 1명이 추가 검거됐습니다.

제주해경은 어제(9일) 오후 6시 10분쯤 제주시 연동에 있는 한 주택에서 조력자인 중국인 여성과 함께 있는 30대 중국인 남성을 검거했다고 밝혔습니다.

이 남성은 지난 7일 제주 해안가로 밀입국한 6명 중 1명으로 확인됐습니다.

그제 아침 8시쯤 제주시 해안가에서 정체불명의 고무보트가 발견됐습니다.

5m 길이, 90마력의 엔진을 장착한 고무보트에서는 10여 개의 기름통과 중국산 생수, 비상식량이 나왔습니다.

[지역주민 : 섬뜩하죠. 우리 동네에 이런 게 이렇게 오는구나. 여기는 중국에서 다섯 시간이면 오는데 뭐.]

고무보트가 발견된 지 약 10시간 뒤, 고무보트를 타고 제주로 들어온 40대 중국인 A 씨는 서귀포시의 한 숙박업소에서 경찰에 긴급 체포됐습니다.

경찰은 A 씨를 포함해 밀입국한 사람이 모두 6명인 걸로 파악하고 있습니다.

이들은 중국 현지 브로커에 수백만 원을 주고 지난 7일 오후 중국 난퉁시 해안가에서 고무보트를 타고 불과 몇 시간 만에 460킬로미터 떨어진 제주시 한경면에 도착했습니다.

A 씨는 지난 2017년 무사증으로 입국한 뒤 지난해 초까지 불법체류하다 자진 신고 후 귀국했지만, 중국에서 일자리를 구하지 못하자 밀입국한 것으로 알려졌습니다.

함께 밀입국한 사람들은 서로 모르는 사이로 전해졌습니다.

[조만진/제주서부경찰서 형사과장 : 본인이 중국에 가서 막상 마땅한 일자리가 없었다고 합니다. 그래서 다시 한국에 와서 일을 하기 위해서. (보트에서) 내리자마자 흩어졌다고 하는데.]

경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청하고, 나머지 4명의 중국인을 추적하고 있습니다.

(영상편집 : 조무환)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지