'KT 무단 소액결제' 원인 밝혀지나…'불법 초소형 기지국' 정황

KT 이용자들의 무단 소액결제 피해와 관련해서 불법 초소형 기지국을 활용해 이용자들의 정보를 가로챈 정황이 포착됐습니다. 과기정통부는 통신 3사 모두에게 초소형 기지국 접속 제한을 요청하고 정밀 조사에 나섰습니다.



이현영 기자입니다.



서울 서남권과 수도권 지역 KT 이용자들이 무단 소액 결제 피해를 입은 사건을 조사하고 있는 민관 합동 조사단은 불법 초소형 기지국이 활용됐을 가능성에 주목하고 있습니다.



KT가 이번 사건의 원인 가운데 하나로 '불법 초소형 기지국의 통신망 접속'을 신고서에 언급했기 때문입니다.



초소형 기지국은 주로 가정이나 사무실에서 통신 품질을 높이기 위한 목적으로 주로 쓰이는데, 이른바 '펨토셀'로 불리는 이 기기를 범행에 악용했을 가능성이 제기된 겁니다.



과기부는 현재 피해가 발생한 지역뿐 아니라 다른 장소에서도 이런 불법 기지국을 활용해 KT 통신망에 접속할 수 있다고 보고 어제 새벽 1시, KT 측에 불법 기지국이 통신망에 접근하지 못하도록 요구했다고 밝혔습니다.



이에 따라 KT는 현재 운영하고 있는 기지국 중 불법 기지국이 없다는 사실을 확인한 뒤 8시간 뒤인 낮 9시, 초소형 기지국이 통신망에 접속할 수 없도록 전면 제한했습니다.



과기부는 혹시 모를 추가 피해를 막기 위해 KT뿐 아니라 SKT와 LG유플러스에도 공문을 보내 초소형 기지국에 대해 접속 제한 조치를 하도록 요청했습니다.



SKT와 LG유플러스도 관련 현황을 점검하고 접속 제한 여부를 결정할 방침입니다.



과기부는 해커가 초소형 기지국을 통해 탈취한 정보 등에 대해 정밀 조사하고 있다고 밝혔습니다.



