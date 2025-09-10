이 대통령, 내일 '취임 100일 기자회견'…90분간 생중계

▲ 지난 7월 취임 30일 기자회견 갖는 이재명 대통령

이재명 대통령이 내일(11일) 취임 100일을 맞아 두 번째 대국민 기자회견을 가집니다.'회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'이라는 슬로건으로 진행되는 이번 기자회견은 90분간 생중계될 예정입니다.역대 대통령 중 취임 100일 만에 두 번째 기자회견을 가지는 건 이번이 처음입니다.대통령실은 이 대통령의 대국민 소통 강화 의지가 반영돼 있다고 설명했습니다.내일 회견에서 이 대통령은 지난 100일 동안 '회복과 성장'에 방점을 찍고 추진해 온 민생·경제 회복 정책과 미래 성장 전략을 소개할 예정입니다.기자들과 대내외적 현안에 대한 질의응답 시간도 있을 예정입니다.특히 미국 조지아주 한국 공장에서 체포·구금된 한국인들이 곧 귀국할 것으로 알려진 가운데 그간 한미 당국의 구체적인 협상 진행 상황과 조건, 향후 제도 개선 방향 등에 대한 언급도 예상됩니다.이재명 정부의 핵심 개혁과제 중 하나인 검찰개혁도 화두에 오를 전망입니다.정부 조직개편을 통한 수사·기소 분리 이후의 쟁점인 검찰 보완수사권 폐지 여부 등에 대해 이 대통령이 어떤 의견을 밝힐지 주목됩니다.(사진=연합뉴스)