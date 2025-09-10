뉴스

대통령실, 150조 국민펀드 조성…"미래 전략 산업에 투자"

박예린 기자
작성 2025.09.10 11:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대통령실, 150조 국민펀드 조성…"미래 전략 산업에 투자"
▲ 이재명 대통령

대통령실이 오늘(10일) 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야에 투자할 150조 원 규모의 '국민성장펀드' 조성 계획을 알리는 국민보고대회를 가집니다.

앞서 정부는 5년간 100조 원 규모의 펀드를 조성할 예정이었지만, 액수를 50조 원가량 더 늘린다고 밝혔습니다.

이를 활용해 AI, 반도체, 바이오 등 미래 전략 산업에 과감히 투자하겠다는 구상입니다.

이재명 대통령은 어제 국무회의에서 "미래 경제산업의 핵심 전장이라 할 AI 분야에서 앞서가기 위해 국민, 기업, 정부가 함께 국가적 역량을 총결집해야 한다"며 "(미래전략산업 성장의) 마중물인 국민성장펀드의 차질 없는 출범에 만전을 기해달라"고 당부한 바 있습니다.

오늘 행사에는 최태원 SK그룹 회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사AI 대표 등 기업 관계자와 박상진 신임 산업은행 회장이 참석합니다.

정부에서는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 전재수 해양수산부 장관, 김경수 지방시대위원장 등이 자리할 예정입니다.

더불어민주당에서는 정무위원회 여당 간사인 강준현 의원과 민병덕·허영 의원 등 정무위원들, 대통령실에서는 김용범 정책실장과 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석 등이 참석합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지