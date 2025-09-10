'서부지법 난동' 줄줄이 징역형…"여전히 반성 안 해"

▲ 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 대통령의 구속영장이 발부된 19일 오전 서울 마포구 서울서부지방법원 후문에서 윤 대통령 지지자들이 경내로 진입하고 있다.

서울서부지법 난동 사태에 가담한 30대 남성이 징역형을 선고받았습니다.서울서부지법 형사9단독 김민정 판사는 10일 특수건조물침입·특수공무집행방해 등 혐의를 받는 38살 오 모 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.오 씨는 지난 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부되자 시위대와 함께 법원으로 침입하고 이를 막는 경찰을 밀치며 폭행한 혐의를 받습니다.법원 침입 전에는 이른바 'MZ자유결사대'의 메신저 채팅방에서 시위대에 호신용 스프레이와 방검복을 권유하고, 경찰을 밀치며 법원으로 전진하기로 한 것으로 조사됐습니다.또 범행 후에는 이 대화방에 "영장을 발부한 판사를 미 중앙정보국(CIA)에 신고해 달라", "카카오톡 말고 다른 메신저로 대화하는 게 어떻겠냐"는 글을 올리기도 했습니다.재판부는 "폭력행위에 대해 죄의식이 없음은 물론, 현재도 반성하고 있지 않아 엄중한 처벌이 불가피하다"며 다만 초범인 점 등을 참작했다고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)