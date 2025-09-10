뉴스

다퉜던 주민 리어카에 불…'제기동 방화' 30대 남성 구속 기소

신정은 기자
작성 2025.09.10 11:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
다퉜던 주민 리어카에 불…'제기동 방화' 30대 남성 구속 기소
▲ 서울 북부지검

서울북부지검 형사2부(유정현 부장검사)는 동대문구 다세대주택에 불을 질러 15명을 다치거나 숨지게 한 혐의로 30대 남성 A 씨를 구속 기소했다고 10일 밝혔습니다.

검찰에 따르면 A 씨는 지난달 12일 오후 동대문구 제기동의 한 다세대주택 주차장에서 리어카에 쌓인 폐지에 불을 붙인 혐의(현주건조물방화치사상)를 받습니다.

이 건물 주차장은 필로티 구조(벽면 없이 기둥만 설치한 개방형 구조)로 돼 있어 불이 빠르게 번진 것으로 파악됐습니다.

이 화재로 2명이 숨지고 13명이 다쳤으며 건물 주차장, 복도 등이 불에 타 1억 원 이상의 재산 피해가 났습니다.

A 씨가 평소 다툼이 있던 다세대주택 주민 리어카에 불을 지른 것으로 검찰은 파악했습니다.

검찰은 피해자지원센터와 연계해 피해자 4명에게 긴급생계비와 치료비를 지원했으며 추가 지원 절차를 진행 중이라고 덧붙였습니다.

동대문경찰서는 지난달 14일 성동구의 한 상가 앞에서 A 씨를 체포했으며, 같은 달 22일 그를 검찰에 송치했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지