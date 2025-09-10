KT, 소액결제 사건 초기 경찰서 통보받아…'늑장 대처' 의혹

▲ KT 소액결제 피해

수도권 특정 지역의 KT 이용자들이 휴대전화 소액결제 피해를 보는 사례가 잇따르는 가운데 KT가 이번 사건 초기 경찰로부터 발생 사실을 통보받고도 별다른 조치를 하지 않은 정황이 포착됐습니다.오늘(10일) 연합뉴스 취재에 따르면 경기 광명경찰서에는 지난달 27일부터 "새벽시간대 휴대전화에서 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 명목으로 수십만 원이 빠져나갔다"는 신고가 잇달았습니다.경찰은 피해자가 모두 KT 이용자이고, 소하동과 하안동에 거주하고 있다는 점, 새벽시간 소액결제 피해를 봤다는 점 등 많은 공통점이 있다는 사실에 착안해 지난 1일과 2일 이틀간 KT에 연락을 취했습니다.경찰은 여러 차례에 걸쳐 KT 본사와 지점, 중개소 등에 사건 발생을 알렸는데, KT 관계자들은 하나 같이 "KT는 (해킹에) 뚫릴 수가 없다", "(그와 같은 사건은) 발생할 수가 없다"는 등의 답변을 한 것으로 전해졌습니다.광명경찰서는 KT와의 마지막 접촉일인 지난 2일 기준 총 26건에 1천769만 원의 피해 신고를 받고 사안이 중하다고 판단해 이틀 뒤인 4일 상급기관인 경기남부경찰청 사이버수사과로 사건을 이관했습니다.그러나 경찰이 KT에 발생 사실을 통보한 뒤에도 피해 신고는 계속됐습니다.광명 지역에서는 지난 5일 기준 피해 신고가 61건까지 늘었고, 인접 지역인 서울 금천구에서도 같은 날 기준 13건의 신고가 접수됐습니다.아직 집계가 끝나지 않았지만, 이번 사건 피해 보고가 집중된 이들 두 곳에서의 신고는 이후에도 이어졌습니다.부천 소사구와 인천 부평구, 과천, 서울 영등포구 등에서도 비슷한 유형의 피해가 발생한 사실이 뒤늦게 알려지기도 했습니다.이와 관련, 경찰로부터 사건 발생을 통보받은 KT가 별다른 조처를 하지 않아 피해를 키운 것 아니냐는 지적이 나옵니다.경기남부경찰청 사이버수사과 관계자는 "광명 경찰이 지난 1일과 2일 수사상 필요한 내용을 확인하기 위해 KT에 접촉했다는 것 외에 자세한 말은 해줄 수 없다"고 했습니다.