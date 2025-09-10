"알바할래?" 제주 학교 앞 도로서 초등생 유괴시도 30대 붙잡혀

▲ 제주 서귀포경찰서

제주에서 초등학생을 유인해 끌고 가려던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.제주 서귀포경찰서는 미성년자약취유인 미수 혐의로 30대 남성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(10일) 밝혔습니다.A 씨는 9일 오후 2시 40분 서귀포시 중문동의 한 초등학교에서 170ｍ 떨어진 도로변에서 초등학생 B양에게 구경거리를 보여준다며 "알바할래?" 등의 말로 유인해 차에 태우려 한 혐의를 받습니다.이때 B양이 거부하며 차량 번호를 보려고 하자 A 씨는 곧바로 도주한 것으로 알려졌습니다.B양의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 3시간여 만에 A 씨를 긴급체포했습니다.회사원인 A 씨는 과거 추행 등 전과가 있는 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.앞서 지난 8일 경기도 광명시에서도 귀가하던 초등학교 여학생을 끌고 가려 한 10대 고등학생이 붙잡혔고, 지난달 28일에는 서대문구 홍은동에서 20대 남성 3명이 차를 타고 초등학교 주변을 맴돌며 초등학생들을 유괴하려 한 사건이 발생하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)