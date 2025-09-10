우의장, 과기부 장관에 "중국만큼 R&D 투자하고 있나 반성"

▲ 우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회에서 배경훈 과학기술정보통신부 장관을 만나고 있다.

우원식 국회의장은 오늘(10일) "중국이 과학기술에 돈을 그렇게 투자하고 자신감을 표현하는데, 우리가 저만큼 하고 있나 반성했다"고 말했습니다.우 의장은 오늘 국회에서 배경훈 과학기술정보통신부 장관을 만난 자리에서 최근 중국 전승절 기념행사 참석차 방중 당시 딩쉐샹 국무원 부총리와의 만남을 말하며 이같이 전했습니다.우 의장은 "저는 공과대 출신 최초의 국회의장"이라고 자신을 소개하며 "대한민국의 성장과 발전에서 가장 핵심 기반은 역시 과학기술"이라고 전했습니다.이어 연구개발(R&D) 예산 삭감으로 "그동안 위축된 연구 생태계 복원은 매우 중요한 문제"라며 "과기부가 부총리 지위로 격상된 만큼 최선을 다한다면 어려운 위기를 극복하는 것도 충분히 하기 나름일 것"이라고 밝혔습니다.이 자리에서 배 장관은 "과학기술 전문가 중심으로 연구개발 예산을 검토할 수 있는 시간과 예산 규모 등이 어느 정도 보장돼야 한다"며 "과학기술기본법 개정안을 통해 이런 안들을 발의했는데 관심을 갖고 지켜봐 달라"고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)