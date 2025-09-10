[D리포트] 지나가다 비명 소리에…경찰, 의식 잃은 3살 긴급 이송

지난달 16일, 경기 광명경찰서 광명지구대 순찰차량의 블랙박스 영상입니다.



급하게 차선을 바꾸더니 오른쪽에서 앞서 가던 흰색 SUV 차량을 뒤따릅니다.



흰색 SUV 차량에서 큰 비명소리가 들려온 겁니다.



[김형중/경기 광명지구대 경위 : 조수석에 앉아 있는 여성 분이 제 쪽을 보면서 손을 막 흔들면서 소리를 지르며 지나가니까.]



발을 동동 구르며 차량에서 내린 여성이 품에 안은 건 의식을 잃은 듯 축 늘어진 3살 아이.



위급상황임을 직감한 경찰은 아이와 엄마를 순찰차량 뒷좌석에 태웁니다.



이후 사이렌을 울리며 복잡한 시내 도로를 뚫기 시작합니다.



앞서 가던 다른 차량들도 선뜻 길을 내줍니다.



열이 펄펄 끓는 아이의 상태를 살피며 엄마가 계속 입바람을 부는 동안, 순찰 차량은 평소 8분 거리의 병원 응급실에 단 2분 만에 도착했습니다.



[김형중/경기 광명지구대 경위 : 그때는 뭐 보자마자 다른 생각할 필요도 없었죠. 바로 태워서 병원 가야겠다'라고…. 사람들이 잘 비켜주셔서.]



아이는 응급 치료를 받고 건강하게 퇴원한 것으로 알려졌고 아이의 엄마도 감사의 뜻을 전했습니다.



급박했던 긴급 출동 상황, 경찰의 기지와 시민 들의 양보 덕분에 귀중한 생명을 살릴 수 있었습니다.



