액상 전자담배 원료 합성 니코틴 수입 급증…"98%가 중국산"

▲ 2월 11일 국회에서 열린 조세특례제한법·법인세법·부가가치세법 일부개정법률안 등을 심의하는 기획재정위원회의 조세소위원회에서 국민의힘 소속 박수영 소위원장이 자료를 살피고 있다.

액상 전자담배 원료 등으로 쓰이는 합성 니코틴의 수입량 가운데 98%가 중국산으로 파악됐습니다.오늘(10일) 국민의힘 박수영 의원실이 관세청에서 제출받은 자료에 따르면 합성 니코틴 국내 총수입량은 2021년부터 지난달까지 1천458t, 수입액은 약 1천137억 원입니다.2021년도에 98t이었던 연간 수입량은 지난해 532t으로 급증했고, 올해 들어 8월까지 수입량은 이미 작년 연간치에 육박하는 491t으로 파악됐습니다.특히 중국산 수입 급증세가 눈에 띕니다.2022년까지는 연간 수입량이 61t(58억 원)으로 총수입량의 60% 수준이었으나, 2023년을 기점으로 2.5배 급증해 지난해 515t(419억 원), 올해 들어 지난 8월까지 481t(348억 원)에 이른 것으로 나타났습니다.올해 8개월간 수입량이 2021년 한 해 수입량(58t)의 8배가 넘을 정도로 중국산 합성 니코틴의 수입은 크게 늘고 있습니다.이는 중국이 2022년 말부터 자국 내 합성 니코틴 규제에 나선 영향으로 풀이됩니다.규제 회피 물량이 우리나라로 몰려 들어온 것이라는 분석입니다.합성 니코틴은 담배 연초 잎 대신 화학물질 합성을 통해 만들어진 니코틴으로 주로 액상 전자담배 등에 사용됩니다.보건복지부가 합성 니코틴 원액에 들어가는 69개 항목을 조사한 결과 연초 니코틴보다 1.9배 많은 유해물질(발암성 및 생식독성 등)이 검출되기도 했습니다.하지만 합성 니코틴은 담배 연초 잎에서 추출한 원료로 만들지 않는다는 이유로 국내법상 담배에 포함되지 않기 때문에 논란을 빚습니다.박 의원은 "국민 건강을 위협하는 합성 니코틴을 사용하는 전자담배도 담배로 규제하는 담배사업법 개정안은 2016년부터 국민의힘 중심으로 지속 발의됐으나, 9년째 국회에서 통과되지 못하고 있다"고 말했습니다.그는 "국민 건강에 여러 해악을 끼치는 합성 니코틴이 중국 규제를 피해 대한민국으로 대거 수입됐다는 것은 부끄러운 사실"이라며 "액상 전자담배가 하루빨리 담배로 분류돼야 국민 건강을 지키고 연간 1조 원 가까운 세수 증대도 기대할 수 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)