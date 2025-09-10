317억 들였는데 벽지 '후두둑'…물 줄줄 새자 결국

▲ 여수시립박물관 조감도

전남 동부권 첫 공립 박물관으로 기대를 모은 여수시립박물관에서 개관도 전에 빗물이 새 말썽을 빚고 있습니다.오늘(10일) 여수시에 따르면 웅천동 이순신공원에 준공한 시립 박물관 천장에서 최근 누수 현상이 발생했습니다.사무실, 현관 로비 등 천장에서 벽지가 뜯어질 만큼 많은 양의 물이 떨어져 현장 곳곳에는 물받이용 양동이가 놓여있습니다.이곳에서는 지난 4월에도 누수가 발생해 보수했지만, 최근 집중호우로 누수는 더 심해졌습니다.애초 이달을 목표로 했던 개관도 내년 3월로 미뤄졌습니다.여수시 관계자는 "전문기관과 함께 현장 점검을 하고 기존 업체에 보수를 맡기되 여의찮으면 다른 업체에 보수하도록 하고 구상권을 청구하는 방안도 검토하겠다"고 말했습니다.박물관은 317억 원을 들여 지상 1층, 연면적 5천605㎡ 규모로 2개의 상설전시실, 기획전시실, 어린이체험실, 세미나실, 수장고 등을 갖췄습니다.여수시는 2019년부터 유물을 구입하고 기증 운동을 벌여 1만 6천600여 점 자료를 확보했습니다.조선 삼도 수군의 훈련 모습을 그린 10폭 병풍 '수군조련도'(水軍操鍊圖), 이순신 장군이 명나라 신종 황제로부터 받은 팔사품을 그린 '팔사품도'(八賜品圖), 거문도 사건 당시 거문도항에 정박했던 영국 군함 수병의 항해일지인 'HMS 오데셔스호 항해일지', 이순신 장군의 기록 전집 '이충무공전서'(李忠武公全書) 등이 포함됐습니다.(사진=여수시 제공, 연합뉴스)