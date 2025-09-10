'레일 위에 올리면 계산 끝' 오아시스마켓, AI 무인계산 도입

▲ 오아시스마켓 강남점에 설치된 AI 무인계산 시스템 '루트100'

새벽배송 전문기업인 오아시스마켓은 새로 문을 여는 강남점에서 세계 최초로 실시간 상품 인식이 가능한 인공지능(AI) 무인계산 시스템 '루트100'를 선보인다고 오늘(10일) 밝혔습니다.'루트100'은 오아시스마켓과 모회사 지어소프트가 공동개발한 소형 AI 무인계산 시스템으로, 사전에 모든 상품을 학습해 고객이 레일 위에 올린 상품을 자동으로 인식하며 오아시스마켓 앱을 통해 자동으로 결제까지 마칩니다.상품의 위치나 모양에 상관없이 0.5초 이내에 실시간으로 인식되며 인식 정확도는 99.99%입니다.오아시스마켓은 이 시스템에 대해 체적·온도·색감·무게·위치 등 다양한 데이터를 프로그래밍제어장치(PLC) 운영체계와 AI에 접목해 구현한 세계 최초의 기술로, 시스템의 구조·형태·알고리즘 전반에 걸쳐 세계 특허를 확보했다고 설명했습니다.추후 고속형 '루트300', 보급형 '루트200'을 순차적으로 선보일 예정입니다.오아시스마켓 관계자는 "'루트100'은 고객에게 신속하고 편리한 결제 경험을 제공하는 동시에 매장의 운영 효율성에도 기여하는 혁신 기술"이라며 "앞으로도 차별화된 서비스를 통해 고객 만족을 높여 나가겠다"고 전했습니다.(사진=오아시스마켓 제공, 연합뉴스)