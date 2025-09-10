[자막뉴스] 얇게 더 얇게…애플 역대 가장 얇은 아이폰 출시

애플이 최신 스마트폰 시리즈인 아이폰17 라인업을 공개했습니다.



아이폰 시리즈는 그동안 기본 모델과 플러스, 고급 모델인 프로와 프로 맥스 4가지 라인업으로 선보였는데, 올해는 플러스 모델을 대신해 '아이폰 에어'라는 새로운 모델이 등장했습니다.



[팀 쿡/애플 CEO : 우리가 이전에 만들었던 것과는 완전히 다른 새로운 아이폰 라인업과 함께 다시 수준을 높였습니다.]



역대 아이폰 중 가장 얇은 모델을 자랑하는 아이폰 에어는 두께 5.6mm로 전작 아이폰 16 시리즈 플러스 모델의 7.8mm보다 2mm 이상 얇아졌습니다.



지난 5월 삼성전자가 출시한 갤럭시 S25 엣지보다 0.2mm 정도 두께가 얇습니다.



애플 측은 "강력하고 얇고 가벼워 손에 들고 있는 느낌마저 없애려 했다"고 전했습니다.



카메라는 기존에 장착된 광각과 초광곽 2개에서 1개로 준 대신, 자동으로 프레임을 넓히는 전면 카메라가 적용됐습니다.



애플은 또 무선 이어폰 '에어팟 프로' 시리즈의 세 번째 모델도 선보였습니다.



에어팟 프로3은 초소형 심박 센서가 탑재돼 운동 중 심박수와 칼로리 소모량을 실시간 측정할 수 있게 했습니다.



실시간 번역 기능도 탑재됐는데, 영어와 프랑스어 등 5개 언어로 시작해 연내에 한국어와 일본어, 중국어까지 확대할 전망입니다.



애플워치 사상 가장 큰 디스플레이와 최대 42시간 배터리 사용 시간을 지원하는 애플워치 울트라3도 출시됐습니다.



(취재: 정혜경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 임도희 / 제작: 디지털뉴스편집부)