[정치쇼] 김성태 "정청래는 '여의도 짜르'…이 대통령과 척지더라도 마이웨이"

▷김태현 : 오늘은 누가 어떤 일로 그를 화나게 만들었을까. 수요일에 만나보는 앵그리 성태, 김성태 국민의힘 전 의원입니다. 의원님, 안녕하세요.▶김성태 : 안녕하세요.▷김태현 : 오늘은 누가 의원님을 앵그리하게 만들었습니까?▶김성태 : 저는 개인적으로 정치인들이 일정 부분 노력하고, 자신의 헌신 속에서 이루어진 그 결과물에 대해서 그걸 지켜내려고 몸부림치고 발버둥을 쳐요. 그렇지만 보통 그런 지위에 올라가고 나면 자신을 뒷받침해 주고 지지해 준 그 강성지지층보다는 전체 구성원 내지 또 정치인은 크게 국민을 보면서 자신을 가다듬고, 자신을 또 정리정돈하는 그게 정치인의 가장 큰 도리인데요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 저는 정치하면서, 제가 또 이렇게 정치를 들여다보면서 지금 정청래 민주당 대표 같은 사람은 난생처음 봤어요. 살다 살다 이런 사람은 처음 봐요.▷김태현 : 그래도 의원님도 정치 오래하셨잖아요.▶김성태 : 여의도 대통령 이야기는 점잖은 표현이고요. 사실상 이 사람이 여의도 차르예요.▷김태현 : 여의도 차르요?▶김성태 : 네. 적대심의 화신이에요. 정치인에게 제일 안 좋은 게 상대진영에 대한 적대심을 가질 때 그 정치지도자는 상당히 불행해져요. 그러고 국민들이 그런 지도자를 보면 불안해해요. 그렇기 때문에, 더군다나 집권당 대표로서 불과 하루 전날 이재명 대통령의 적극적인 중재하에서 손에 손을 맞잡고, 그래서 파안대소를 하고, 또 가진 자가 조금 더 많이 베풀어라. 그래서 잘 알겠습니다라고 그렇게 답변까지 한 친구가요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그랬기 때문에 어제 많은 언론들이 그저께 있었던 이재명 대표와 여야 지도부 회동 그 자체를 상당히 협치정국을 위해서 높게 평가했잖아요. 그래서 여야 지도부 회동에서 가장 높은 점수를 받은 사람이 이재명 대통령이란 말입니다. 그런 이재명 대통령을 하루 만에 또 걷어찬 사람이 자신의 친정집 당대표 정청래예요.▷김태현 : 그러면 의원님, 대통령이 그제 했던 말 하고, 어제 정청래 대표의 연설한 내용이 완전히 다르잖아요.▶김성태 : 180도 다르지요.▷김태현 : 이건 여권의 전반적인 일종의 굿캅 배드캅 전략이라고 보세요, 아니면 명청갈등이라고 보세요?▶김성태 : 굿캅 배드캅은 정청래 대표 자신이 이재명 대통령과 일정 부분 척을 지더라도 마이웨이, 나의 정치를 위해서 나의 길을 간다. 그 수단으로 굿캅 배드캅 한 거지요. 당정 간에 용산하고 일정 부분 교감을 가지고요. 그러면 금방 언론이라든지 정치인들이 금방 감을 잡아요. 저거는 짜고 치는 고스톱이구나. 그런데 제가 볼 때는 이거 짜고 치는 고스톱 아니에요.▷김태현 : 완전히 생각이 다른 거란 말씀이세요?▶김성태 : 그러고 만약에 어제 중앙일보 기사 그게 정말 잘못됐다면, 정말 뜬구름 잡는 식의 기사를 갖다가 그렇게 중앙일보고 만들어냈다면,▷김태현 : 검찰개혁 관련해서 우상호 정무수석하고 정청래 대표가 좀 언쟁이 있었다 그 기사 말씀하시는 거예요?▶김성태 : 검찰개혁과 관련한 그 갈등 부분에 대해서 양 진영에서 어느 누구든 법적으로 벌써 처벌해야지요. 처벌요청하고 시정요청해야 되겠지요. 그건 안 하지 않습니까. 대통령실이나 당의 대변인 입장에서는 그게 사실이 아니다 그러지만 사실이 아니면 법적인 조치 좋아하는 사람들이 법적으로 조치해야지.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그러니까 그 중앙일보 기사는 지금 일련의 당정 간의 한 단면을 보여주는 거고요. 이게 정치사적으로도 보면 경색되고, 사람하고만 악수한다는, 사실상 야당을 갖다가 뭐 멸시하고 자괴감을 그렇게 안긴 정도가 아니라. 대한민국 헌정사 한 77년 이렇게 들여다봐도 이런 경우가 잘 없어요. 더군다나 자기도 당대표 된 지 불과 두 달여밖에 안 됐고, 지금 제1야당 대표가 당선된 지 아직 2주도 되지 않은 상황에서요. 더군다나 야당의 당대표가 그런 모멸감을 당하면서까지 그래도 정치복원을 위해서 손잡고, 또 그날 대통령 주재의 여야 영수회담이지만 분위기도 좋게 했잖아요. 그러면 여기에 최소한 한 달은 화답하는 게 집권당 대표의 도리예요.▷김태현 : 그러면 왜 안 그랬을까요?▶김성태 : 이게 첫 번째가 뭔지 압니까?▷김태현 : 뭐예요?▶김성태 : 나는 이재명 대통령 당신 뜻에 따라서 움직이는 사람이 아니야 이거예요. 딱 한마디로 정리하면요.▷김태현 : 독자정치 뭐 이런 거예요?▶김성태 : 제가 아까 마이웨이라 그랬잖아요.▷김태현 : 그래서 여의도 차르라고 말씀하신 거예요?▶김성태 : 여의도 차르지요. 앞으로는 정청래 대표에게, 국민의힘의 지도부 입장에서도 여의도 대통령 그건 참 점잖은 표현이에요. 여의도 차르예요, 차르.▷김태현 : 여의도 차르다?▶김성태 : 네.▷김태현 : 어제 송언석 원내대표가 여의도 대통령 얘기했는데 의원님은 한술 더 떠서 여의도 차르라고 표현하셨어요.▶김성태 : 그렇습니다.▷김태현 : 어제 송언석 원내대표 얘기 중에 또 하나가 대통령 레임덕이다 이렇게 얘기했거든요. 그건 어떻게 보세요?▶김성태 : 어제도 봐요. 어제도 대정부연설을 통해서 내란특별재판부라든지 또 국민의힘 제1야당을 갖다가 위헌정당해산 심판청구 정당이 될 것이니까 몸조심해라 그 이야기할 것 아니에요. 쉽게 말하면 내가 요구한 대로 너희들 내란정당 인정하고, 자신한테 사죄하고 사과하면 내가 야당으로 인정해 주겠다 이 이야기 아닙니까, 결론은.▷김태현 : 네.▶김성태 : 이렇게 정치적 파트너인 제1야당을 갖다가 모멸감을 주면서 자신의 정치적 입지를요. 저는 쉽게 말하면 당대표가 이 당이든 저 당이든 되고 나면 당내의 그런 적극적 강성지지층에 기대서 그 사람들에게 계속 올라타고, 그 사람들 인식하고, 또 그 사람들 입맛에 맞게 하려면 엉망되는 겁니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 어제 정청래 대표의 그 말의 내용만 보면 내란이랑 절연해라, 그렇지 않으면 위헌정당해산 될 수도 있다 이거잖아요. 이 말 내용 자체가 문제가 있다고 보시는 거예요, 아니면 어제 국회에서 여당 대표가 했기 때문에 문제라고 보시는 거예요?▶김성태 : 그러니까 이런 거지요. 첫 번째는 그래도 그 어렵사리 마련된 자리에서 대통령하고 여야 지도부회동이 있고 난 후에 하루 만에 그거 한 자체를. 사실상 제1야당 대표인 장동혁 대표를 걷어차고 국민의힘을 이렇게 모멸하고 무시하는 어떤 정치적 행위였다. 그렇게 함으로써 자신의 강성지지층에게 자신을 돋보이기 위한 수단으로 그 공간을 활용한... 저 같은 사람의 냉철한 분석으로서는 이건 엊그제 여야 지도부회담에서 양쪽 당대표 손잡고 그렇게 해서 상당히 협치정국을 만들려고 하는 이재명 대통령의 국정운영 초기 이미지를 다른 사람도 아닌 집권당 대표가 하루 만에 걷어찬 거거든요. 이건 바로 이재명 대통령에게 요 근래에 대통령이 나에게 대해주는 여러 가지가 나 기분이 안 좋아 이거예요.▷김태현 : 그래요?▶김성태 : 그런 거지요.▷김태현 : 오늘 송언석 원내대표의 교섭단체 대표연설이 예정돼 있는데요. 왠지 어제 정청래 대표의 연설을 듣고 원고를 좀 바꿨을 수도 있다 하는 생각도 드는데요.▶김성태 : 저는 당연히 바꿀 수밖에 없다고 생각해요.▷김태현 : 그래요?▶김성태 : 오는 말이 고와야 가는 말도 고운 건데요.▷김태현 : 그러면 오늘 세게 나갈 거다?▶김성태 : 또 여야 지도부회담에 참석했던 당사자도 아니잖아요. 송언석 원내대표 입장에서는요.▷김태현 : 송언석 원내대표는 그렇지요.▶김성태 : 그런 측면에서 또 장동혁 대표도 사실상 정청래 대표와 똑같이 나올 필요는 없었어요. 어제 강릉 가뭄지역을 방문하기 전에도 그래도 긴급기자회견 브리핑을 자처했지만 되레 야당 대표가 점잖게, 품격 없고 집권당 대표의 일방적인 그런... 뭐 내란청산을 26번이나 외쳐대면서까지 제1야당을 인정하지 않으려고 하는 그 자세에 점잖게 대처한 부분이거든요. 장동혁 대표는 점잖게 대처한 거예요. 그러니까 이 협치정국을 제1야당인 국민의힘이 먼저 깬 게 아니에요.▷김태현 : 세게 나갈 수밖에 없다는 말씀이시군요?▶김성태 : 그 대신 송언석 원내대표는 오는 말이 고와야 가는 말도 곱듯이 이제 좀 갚아주겠지요.▷김태현 : 그런데 내일은 또 공교롭게도 대통령의 취임 100일 기자회견이 있거든요. 분명히 또 기자들이 이거 물을 거잖아요. 지금 대통령님이 여야 대표랑 그리 좋은 사진을 만들어냈는데 그다음 이틀 동안 또 여야가 대치하는 이 상황. 이 부분에 대해서 대통령은 어떤 메시지가 나와야 된다고 보세요?▶김성태 : 그러니까 저는 대통령의 입장에서는 지금 검찰개혁 이 사후처리 문제가 상당히 앞으로 두고두고 보십시오.▷김태현 : 1년 동안요?▶김성태 : 이미 특검에 파견나가 있는 그런 검사들도 지금 원대복귀를 희망하고 있는 사람들도 나오고, 1년 유예기간이라는 것은 사실상 이재명 정부 입장에서는 검찰개혁을 가져더라도 이 검찰청을 78년 만에 해체하고 난 이후에 수사체계라든지 거기에 맞물린 사법체계가 어떻게 이렇게 공조가 또 이루어지면서 원활하게 작동할 것인가. 이거는 어느 누구도 경험하지 못한 부분이에요. 그렇기 때문에 신중에 신중을 통해서 그 세밀한 부분을 점검하면서 이걸 진행시켜야 되는데요. 그건 결국 9월 25일까지 추석 밥상에 3대 개혁안은 내가 올려놓겠다. 결국은 이재명 대통령의 뜻을 걷어차버리고 정청래 당대표 방식으로 가는 것 아니에요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그 부분에 대해서 정청래 당대표는 어제도 역시 대통령은 뭐 이런 입장이 있더라도 나는 우리 당의 강성지지층, 역시 정청래야 그 이야기 들으면서 나는 갈 거야. 이거는 내년 6월까지 이 상황은 계속 갑니다. 그러면 정청래 당대표가 언제 정신차리느냐. 내년 6월 지방선거에서 이재명 정권의 집권당 정치지망생들이 지방선거에서 왕창 깨져봐야 자연스럽게 이분도 정리가 되면서 민주당도 집권당으로서 어떤 도리를 해야 되는지 자세가 잡힐 거예요.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 주제를 바꿔볼게요. 국민의힘 얘기요. 장동혁 대표가 얼마 전에 언론 기자회견에서 이른바 패널인증제 이런 얘기를 꺼냈거든요. 그런데 이미 온라인에서는 패널명단이 돌아요. 제목은 뭐냐 하면요. 지금 유튜브로 저희가 보여드리고 있는데요. ‘이들이 국민의힘과 보수를 대변하지 않습니다.’ 그렇게 하면서 한 30명 정도의 명단이 쭉 있고, 밑에 '패널 NO, 섭외 NO' 이렇게 돼 있거든요. 이건 국민의힘 당에서 만든 건 아니고요.▶김성태 : 지라시겠지요.▷김태현 : 일부 지지자들이 만들어서 올린 것 같은데요. 여기 보니까 저 가운데에 의원님도 계세요.▶김성태 : 제일 밑에 오른쪽 끝에 있네요.▷김태현 : 아, 그러네요. 이거 어떻게 보셨어요?▶김성태 : 이런 부분은 해프닝 정도로 내가 판단하고 나는 웃고 넘겼어요.▷김태현 : 해프닝이요?▶김성태 : 전에 정진석 비대위 체제 때도 언론 방송사에 공문까지도 보냈었지요. 그런데 그게 불과 며칠 가지도 않아서 용두사미가 돼버린 거예요. 그러니까 이게 참 볼썽사나운 모습이 되는 겁니다. 새로운 지도체제가 들어서고 난 이후에 자신들의 하고 싶은 일, 다 하고자 하는 일을 방송언론을 통해서 국민을 접하고, 시청자를 접하는 그 스피커를 통해서 제대로 전달될 것은 되고, 또 패널들 입장에서 자신의 정치적 소신이라든지 또 자기 정치평론가적인 입장을 가지고 담아서요. 그 방송에도 일정 부분 청취율이라든지 시청률을 갖다가 또 뒷받침해 줘야 되는 게 패널이에요. 패널들도 아닌 말로 어느 정당에서 뭐 그냥 이렇게 인정해 준다 그래서 방송사에서 막 씁니까? 써서 쉽게 말하면 시청 청취율이 안 나오는데 그 사람을 계속 쓰냐고요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 이게 시장논리인데, 이건 정치적으로 접근한 부분인데요. 이 부분은 제가 이 정도 하고, 이건 당 차원에서도 더 이상 이런 얘기가 나오면요. 누가 이런 당을 민주정당이라 그러겠습니까. 그러니까 이런 부분에 대해서는 더 이상 논란을 안 벌이는 게 좋아요.▷김태현 : 더 나가지 말라는 말씀이시군요?▶김성태 : 이건 정치선배로서 하는 이야기이지요. 그러니까 현재 민주당 내에 저 집권당, 이재명 대통령 절대권력이 만들어진 상황에서도 당내에서 내란특별재판부 만든다 하니까 박희승 같은 경우는 아주 정면으로 배치하는 그런 주장을 하잖아요. 그래도 그런 논란이 있기 때문에 민주당 내에 참 저기는 다양한 의견이 살아 숨 쉬는 당이네. 야당이 그렇게 돼야 되는 거예요.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 권성동 의원이 내일이나 모레쯤 체포동의안 본회의 표결이 있을 건데요. 권 의원 본인도 불체포특권을 포기하겠다고 했고요. 수적으로 밀리기 때문에 이게 통과되는 거 자체는 기정사실인데요. 일단 올라가면 국민의힘은 어떤 스탠스를 취해야 된다고 보세요? 당론 반대, 자율투표, 아예 불참. 세 가지 선택지인데요.▶김성태 : 송언석 원내대표는 일단 불참 결정을 의총에서 한 것 같지는 않고요. 오늘 아마 표결 들어가기 전에 2시간 전에 보통 하니까요, 의총에서. 거기서 최종 의원들의 뜻을 물어서 흔히 말하는 당론이라는 것을 정하겠지요. 대체적인 분위기는 자율투표로 갈 것 같아요. 뭐 다 나오자는 의견도 있지만 앉아서 우리가 자율투표.▷김태현 : 네.▶김성태 : 여기에서 현재 107명의 국민의힘 의원들은 결석률을 일정 부분 저는 개인적으로는 보이는 게 좋다고 생각합니다. 이런 부분은 더 센 특검법이나 내란특별재판부 이런 부분에 대해서 이미 국민의힘은 국민들에게 불체포특권을 포기했다는 약속을 했기 때문에 그건 진행될 것이고요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 왜 그러냐 하면 만약에 국민의힘이 제대로 된 판단이 안 돼서 체포동의안이 부결된다 그러면 우리가 정치적으로 큰 책임이지만, 지금 민주당이 절대적인 범 친여권, 지방까지 다 통하면 200석 가까운데 저걸 가결시키지 못할 이유는 없기 때문에요. 여기서 그런데 야당이 허물어져버리면 아주 더 큰 위기를 맞이해요. 그런 측면에서 오늘 의총에서 잘 판단을 해 주고, 대처를 해 주기를 바라는 거지요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 마지막 질문이 될 것 같은데요. 한 1분 정도 남았어요. 김형석 독립기념관장이 소통관에서 기자회견하다가 몸싸움도 있었는데요. 소통관 기자회견을 주선했는데 현장에 없었던 김민전 의원에 대해서 민주당에서 굉장히 비판하거든요. 김민전 의원이 잘못한 거라고 보세요, 아니면 그럴 수 있지라고 보세요?▶김성태 : 보통 의원들이 국회 소통관 기자회견장 이렇게 대여하는 부분은 의원 명의가 없으면 못 하잖아요.▷김태현 : 맞아요.▶김성태 : 그 자리에 꼭 의원들이 똑같이 옆에서 배석해서 참석해야만 그게 뭐 합법적이고 위법적이고 이런 가르마를 타는 건 아니에요. 그냥 의원실에서 이렇게 하고, 그 자리에 없더라도 그 의원실에서. 나중에 그 책임은 이제 지겠지요. 뭐 불미스러운 일이 있다든지. 그런데 이 부분에 대해서 뭐 책임까지 질 일은 저는 아니라고 보고 있어요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 할게요. 지금까지 국민의힘의 김성태 전 의원이었습니다. 감사합니다.▶김성태 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]