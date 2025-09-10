"아파트가 물에 잠겼다"…김다미X박해수 '대홍수', 12월 19일 공개

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김지혜 기자] 배우 김다미, 박해수 주연의 영화 '대홍수'가 공개일을 12월 19일로 확정 짓고, 티저 포스터를 공개했다.'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터로 김다미와 박해수가 주연을 맡았다.10일 공개된 티저 포스터는 바닷속처럼 보일 정도로 물에 완전히 잠겨버린 거대한 아파트의 모습이 시선을 압도하며 흥미로움과 동시에 두려움을 자아낸다. 물속으로 희미하게 투과되는 빛 가운데, 서로를 꼭 끌어안은 어른과 아이의 형체는 대체 이들에게 어떤 일이 벌어진 것일지 호기심을 자극한다.여기에 더해진 "세상이 끝나는 날 인류를 위한 단 하나의 선택"이라는 카피는 대홍수가 덮쳐 하루아침에 물에 잠겨버린 세상과 상상도 해본 적 없는 인류의 종말이라는 위기를 마주한 인물들이 과연 이 극한의 상황을 어떻게 헤쳐나갈지 궁금증을 증폭시킨다.'더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커' 등의 작품으로 극한의 상황과 그 속의 인물들을 치밀하고 생동감 넘치게 담아낸 연출을 선보이며 호평을 받았던 김병우 감독은 "이 영화는 재난으로 끝나지 않는다. 복잡할 수도 있고 단순할 수도 있는 이야기를 재난이라는 장르를 통해 시작해 보자는 게 최초의 생각이었다"라고 전해 차별화된 매력의 SF 재난 블록버스터를 기대하게 했다.대홍수라는 전무후무한 재난 상황 속에서 생존을 위해 고군분투하는 인물들의 이야기를 통해 긴장감 넘치는 예측불허의 재미와 새로운 장르적 스타일을 추구한다.'대홍수'​는 오는 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘 - 스페셜 프리미어' 섹션으로 초청돼 선공개되며 오는 12월 19일 넷플릭스를 통해 정식 공개된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)