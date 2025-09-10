[정치쇼] 문진석 "'명청갈등' 아냐…대통령은 국민포용, 당대표는 당원요구 수용"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

이미지 확대하기

▷김태현 : 어제 민주당의 정청래 대표 교섭단체 대표연설이 있었습니다. 국민의힘을 향해서 "내란과 단절하지 못하면 위헌정당해산 심판대상이다." 이렇게 얘기했는데요. 이 메시지에 담긴 의미를 민주당 지도부와 한번 짚어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표와 전화로 연결돼 있습니다. 의원님, 안녕하세요.▶문진석 : 안녕하세요. 문진석 의원입니다.▷김태현 : 의원님, 어제 정청래 대표의 교섭단체 대표연설이 있었는데요. 어제 정청래 대표가 하고 싶었던 핵심메시지는 뭐였습니까?▶문진석 : 정청래 당대표 메시지는 심플합니다. 내란청산이 시대정신이고, 진상규명과 책임자 처벌이 그 시작이다라는 메시지였고요. 내란종식에 이어서 검찰, 언론, 사법개혁의 필요성을 얘기하셨고요. 또 협치중심의 민생대책과 ABCDEF로 시작하는 미래성장전략 등의 메시지를 발표하셨다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 타이밍이 그제 이재명 대통령과 여야 대표가 만나서 대통령이 손 맞잡으면서 "여당 대표가 많이 가졌으니까 좀 양보하라." 이런 이야기도 했고, 그리고 대통령이 협치를 주문했거든요. 그러고 나서 바로 정청래 대표의 어제 강한 발언이 있어서 야당의 반발이 만만치 않은 것 같은데요.▶문진석 : 그렇습니다. 반발이라기보다는 정청래 대표의 메시지는 새로운 출발은 과거에 대한 반성부터 해야 된다 이런 취지 아니었을까요? 메시지가 강하게 들렸을지 모르나 저는 메시지를 그렇게 이해했습니다. 사실은 국민의힘은 그동안 정말 내란에 대해서 전혀 국민들에게 반성이나 사과 한번 정상적으로, 공식적으로 하지 않았잖아요. 그런 부분이 굉장히 아쉽다라는 표현이었다고 보고요. 지금이라도 정말 국민의힘이 반성하고 새로 시작하는 모습을 보인다면 얼마든지 협치가 가능하다 이런 취지로 말씀하신 것 같습니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 그제 있었던 대통령의 발언과는 온도차가 나잖아요. 이게 이른바 여권에서의 굿캅 배드캅 전략의 일환입니까, 아니면 일부 언론에서 표현하는 명청갈등입니까?▶문진석 : 명청갈등이 아니지요. 대통령은 모든 국민을 이렇게 하나로 묶어내는 역할을 하는 자리이고, 당은 또 당의 정체성을 가지고 정치활동을 하는 조직이고 하다 보니 약간 결이 다를 수 있으나 큰 틀에서는 크게 다른 것이 없다 저는 그렇게 봅니다.▷김태현 : 큰 틀에서 다른 것이 없다는 말씀은 어떤 의미이신 거지요?▶문진석 : 결국 이런 거지요. 대통령도 협치를 말씀하시지만 정청래 당대표도 협치를 얘기하거든요. 그러면 사과와 반성으로부터 자유로울 때, 내란으로부터 자유로울 때 협치가 가능하다고 얘기하지 않습니까. 그래서 이건 뭐 친명, 명청의 갈등이다 이렇게 얘기하시는 것은 지나치다. 각자 역할에 따른 메시지에 차이가 있을 것이다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 약간 결이 다르다는 표현은 당과 대통령실은 역할들이 다르다 이런 말씀이신 거예요?▶문진석 : 그렇지요. 대통령님은 어떤 국민도 다 수용하고 포용하는 자리이지 않습니까. 그래서 그 역할에 충실하신 거고요. 정청래 당대표는 우리 또 지지자라든가 당의 정체성, 당원들의 요구 이런 것들을 담다 보면 메시지가 다소 강해질 수밖에 없는 측면이 있다 이렇게 봅니다.▷김태현 : 어제 정청래 대표가 내란청산이 없으면 협치가 어렵다 뭐 이런 의미라고 의원님이 말씀하셨잖아요. 그러면 협치의 전제조건으로 내란청산을 하지 않으면 협치가 어렵다 이건 대통령실도 그렇게 생각하고 이해하는 측면이 있다 이렇게 보시는 거예요?▶문진석 : 그렇지 않습니다. 대통령께서는 어떤 국민도 다 수용한다, 포용한다, 함께 간다 이런 취지로 대통령께서는 계속 말씀을 하고 계시고, 또 그래야만 하는 자리라고 저는 그렇게 보고요.▷김태현 : 네.▶문진석 : 당대표는 조금은 자유로운 자리이지 않습니까. 자기 색깔을 낼 수 있는 자리이다. 약간 차이가 있다 이렇게 봅니다.▷김태현 : 그러니까 대통령하고 정청래 대표의 말의 뉘앙스가 완전히 다른 것 같아서요.▶문진석 : 크게 다르지 않은데요.▷김태현 : 그래요?▶문진석 : 네. 내란으로부터 좀 벗어나고, 사과하고, 반성하면 협치할 수 있다 이런 것 아닙니까. 그래서 여러 가지 얘기를 하셨는데요. 그럼에도 불구하고 민생문제, 민생협의체 구성에서 실효성 있게 운영하겠다라는 말씀을 하셨거든요.▷김태현 : 네.▶문진석 : 실제로 전세사기 피해자 보호라든가 이런 부분들에 대해서 여야가 머리를 맞대고 한번 해결해 보자 이런 취지의 약속도 하셨지 않습니까. 발언이 조금 센 것 외에는 뭐 크게 문제는 없어 보입니다.▷김태현 : 의원님, 어제 교섭단체 대표연설 이후에 국민의힘의 지도부에서 강한 발언들이 나왔어요. "정청래 대표가 여의도 대통령이냐." 그러고 "이재명 대통령은 이제 완전한 레임덕이다." 뭐 이런 발언까지 나왔거든요. 아무래도 그 전날에 있었던 대통령의 발언하고 너무 톤이 다르니까 아마 이런 얘기가 나오는 것 같은데요. 이 표현들은 어떻게 보십니까?▶문진석 : 대통령과 당의 갈등을 부각시키고 갈등을 조장하려는 의도로 그런 말을 했다고 보고요. 정청래 대표는 국민의힘에게 충고한 거지요.▷김태현 : 충고요?▶문진석 : 내란과 절연하는 게 필요하다. 또 지금은 내란의 강을 건너야 할 때다 이렇게 충고를 하신 건데요. 그 충고를 선전포고다 뭐 이런 식으로 받아들이는 것은 너무 지나친 것이 아닌가. 내란이라는 말에 너무 민감하게 반응한 것 아닌가 이런 생각도 듭니다.▷김태현 : 의원님, 일부 언론보도 보니까 원래 어제 김병기 원내대표가 하려고 했는데 막판에 정청래 대표가 내가 하겠다 이렇게 해서 바뀌었다 이런 보도가 있던데 맞습니까?▶문진석 : 언론에 보도된 만큼 그런 정도는 아니었고요. 김병기 원내대표께서 이제 당대표 막 되셨으니까 연설하는 것도 의미가 있겠다 해서 김병기 대표님께 그러면 그렇게 해라 이렇게 얘기를 한 것이지 내가 할 테니까 너는 빠져라 뭐 이런 뉘앙스는 아니지요.▷김태현 : 어쨌든 그 과정은 좀 얘기가 다르더라도 순서가 바뀐 건 맞는 거지요?▶문진석 : 그게 딱히 정해져 있지는 않습니다. 무조건 원내대표가 한다고 법률로 정해진 것도 아니고, 관행적으로 해왔던 건데요. 거기에 김병기 대표님의 양해, 또 정청래 대표님의 요청 이런 것들이 맞물려서 이렇게 된 것이지요. 내가 할 테니 당신은 빠져라 뭐 이런 것은 아니다 이렇게 보시면 될 것 같아요.▷김태현 : 장동혁 국민의힘 대표가 그제 대통령과의 비공개회담에서 이른바 5대 요구를 건넸잖아요. 거기에 보면 검찰개혁안 재고, 특검 연장과 내란특별재판부 설치하는 거 우려된다, 교육부 장관 빼라, 윤 전 대통령 인권침해 중단 이런 5개 요구를 건넸는데요. 여기에 대한 여당의 입장은 어떻습니까?▶문진석 : 장 대표 5대 요구사항을 이렇게 보면 여전히 대통령을 제왕적 대통령으로 이렇게 인식하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이재명 대통령은 사실은 의회를 존중하고 민주적 리더십을 갖고 있는 그런 분이거든요. 그래서 당에게 이렇게 해라 저렇게 해라 이렇게 명령을 내리는 분도 아니고, 또 그렇게 대통령이 명령을 내릴 수 없는 거잖아요. 그래서 정당한 법안에 대해서 거부권을 남발할 그런 분도 아니고요.▷김태현 : 네.▶문진석 : 그래서 5대 요구조건을 보면 교육부 장관 지명철회 문제라든가 이런 문제는 후보자가 도덕적으로 크게 하자가 있는 분도 아닌데 인사권자인 대통령의 판단을 존중해 줘야 되는 것이 아닌가 이렇게 보이고요.▷김태현 : 네.▶문진석 : 인권침해 사실도 없는 윤석열 CCTV 열람 중단요구 같은 것도 오히려 저희들 같으면 부끄러워서 말도 못 꺼낼 사안인데 이렇게 요구조건으로 내걸었더라고요. 그다음에 검찰개혁안은 국민들 모두가 사실은 검찰개혁에 대해서 요구하고 있잖아요. 그런데 이 개혁안을 재고해라. 국민 눈높이에 맞지 않는 요구였다 이렇게 생각합니다. 그래서 전반적으로 대통령이 어떻게 당에 뭐 이런 법은 정리해라 이렇게 얘기할 수 있는 것도 아니잖아요.▷김태현 : 그래요?▶문진석 : 네.▷김태현 : 그러면 대통령의 의중하고 당이 여러 이슈에서 좀 다르게 갈 수도 있다 이런 입장이신 거지요? 제왕적 대통령이 아니니까요.▶문진석 : 다르게 갈 수 있다 이런 말은 아니고요. 당이 서로 협의하고 그렇게 하는 게 맞는 거지요. 일방적으로 대통령한테 뭐 어떤 요구를 해서 당을 움직이게 한다 이런 것은 아니지요.▷김태현 : 의원님, 어제 아침에 중앙일보의 단독기사가 하나 나왔는데 검찰개혁 관련해서 일요일에 있었던 고위당정대협의에서 좀 갈등이 있었다. 아시겠지만 이 후속입법을 만든 검찰개혁추진단을 놓고서는 우상호 정무수석은 당은 관여하지 말라, 정청래 대표는 당이 참여해야겠다 이렇게 두 사람이 언쟁이 있었다 이런 보도가 좀 자세히 났거든요.▶문진석 : 그런 기사를 기사 그대로 해석하면 뭔가 당정이 갈등이 있는 것처럼 보이는데 기본적으로 어떤 사안에 대해서 약간의 입장차가 있을 수 있잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶문진석 : 그런데 중요한 것은 고위당정회의에서 검찰개혁의 핵심인 수사권과 기소권을 분리하는 정부조직개편안은 이견 없이 확정했다는 사실이 중요하잖아요.▷김태현 : 그건 그렇지요.▶문진석 : 그 기사내용을 보면 내부의 논의과정 중에 약간 부풀려진 게 있습니다. 그런데 특별히 마치 엄청난 갈등이 있는 것처럼 이렇게 보도를 했던데 실제로 거기 현장에 있던 분들은 아무도 그렇게 느끼지 않았다 저는 그렇게 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그 정도의 갈등은 아니다.▶문진석 : 그럼요.▷김태현 : 분위기가 막 격앙되고 이런 건 아니다.▶문진석 : 의견이 다를 수는 있습니다, 다를 수 있지만요. 결국은 서로 의견의 합을 맞추고 수용하고 뭐 이런 과정들이 필요하잖아요. 그게 민주주의 아니겠습니까. 그래서 얼굴 붉히거나 이건 절대 안 된다 이런 식의 표현은 없었던 것으로 저는 알고 있습니다.▷김태현 : 의원님, 그러면 고성이 오가고 막 격앙되고 이런 건 아니었다는 말씀이신 거지요?▶문진석 : 그런 건 당연히 없었지요.▷김태현 : 알겠습니다. 어쨌든 김민석 총리 주재로 정리는 됐다 이렇게 그 보도도 끝은 맺었으니까요.▶문진석 : 김민석 총리 주재라기보다는 각자의 의견들을 우리 당에서도 좀 얘기하고, 김민석 총리께서도 얘기를 하고, 우상호 수석께서도 얘기를 하고 이러면서요. 각자의 얘기를 다 하면서 그 얘기를 다 모아서 하나로 정리를 했다 이렇게 보시면 될 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 큰 틀에서 당하고 대통령실하고 검찰개혁에 대해서 이견은 없는 거잖아요.▶문진석 : 없습니다.▷김태현 : 그런데 악마는 디테일에 있다고 그 디테일을 1년간 다듬어가는 과정에 있어서 거기서는 그래도 이견은 좀 있기는 있는 겁니까? 뭐 큰 문제는 없더라도요.▶문진석 : 당연히 여러 의견들이 나오겠지요. 다만 총리실 산하에 검찰개혁 TF를 두고 하는 건 논의의 효율성을 위해서, 또 신속한 논의를 위해서, 또 국민 피해를 줄이고 권한남용 방지를 위해서는 효율적이고 또 신속하고 신중한 논의를 해야 되지 않습니까. 이제 그런 차원에서 정부가 주도하는 것으로 하는 게 맞겠다 이렇게 정리가 된 겁니다.▷김태현 : 네.▶문진석 : 그래서 정부안과 당의 의견이 경우에 따라서는 다를 수 있으나 결국은 서로 당과 정부가 힘을 합쳐서 하나의 의견으로 통일될 것이다 저는 그렇게 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 내란전담재판부는 당에서 어떻게 논의가 모아지고 있습니까?▶문진석 : 내란특별재판부 이렇게 얘기하는데요. 저희 당내에서는 내란전담재판부라는 표현을 씁니다.▷김태현 : 명칭을 전담재판부로 바꿨더라고요.▶문진석 : 네. 그래서 이게 논의가 된 이유는 지귀연 판사에 대한 불신에서 비롯된 것이다 저는 그렇게 보고요. 지귀연 판사가 12월까지 재란재판을 마무리하겠다고 이렇게 얘기했지 않습니까.▷김태현 : 맞아요.▶문진석 : 그런데 이런 속도로 가게 되면 윤석열 구속기간이 내년 1월 18일에 만료가 될 것이고, 그때까지 마무리하지 못하면 다시 윤석열이 거리를 돌아다니는 모습을 볼 수도 있다 이런 국민적 우려가 있거든요. 그래서 이걸 해소하기 위해서는 지귀연 판사에서 재판을 맡길 수 없다, 사법부 결단이 먼저 선행되어야 한다 이런 국민의 요구가 있는데요.▷김태현 : 배당을 다시 하자 이런 말씀이시군요?▶문진석 : 이런 취지의 국민적 요구가 있습니다. 그래서 이 이슈가 사라지지 않을 가능성이 있어요. 그렇지만 당내에서 지금 본격적으로 논의를 하거나 그렇지는 않습니다.▷김태현 : 명칭을 내란특별재판부에서 전담재판부로 바꾼 것은 위헌논란을 의식한 건가요?▶문진석 : 뭐 그런 측면도 있고요. 특별하다 그러면 뭔가 너무 용어 자체가 주는 어떤 거부감 이런 것들이 있을 수 있잖아요. 그래서 전담하는, 내란만 전담하는 재판부 설치 이런 쪽으로 용어를 당에서는 정리하고 있다 그렇게 말씀을 드릴게요.▷김태현 : 알겠습니다. 주제를 바꿔서요. 권성동 의원의 체포동의안이 어제 국회 본회의에 보고가 됐는데요. 이 내용을 보니까 통일교와 결탁해서 벌인 국정농단이다 이렇게 특검팀이 규정을 했더라고요.▶문진석 : 네.▷김태현 : 의원님, 이거 어떻게 보셨어요? 의원님은 구속사유는 충분하다 이렇게 보시는 겁니가, 아니면 반대의 생각을 가지고 계신가요?▶문진석 : 권성동 체포동의안은 24시간이 지나고 72시간 이내에 표결을 처리해야 되는 거 아니겠습니까. 그래서 어제 보고가 됐기 때문에 내일 정도는 아마 처리가 될 것으로 보이는데요. 과거에 강원랜드 비리문제에 있어서는 권성동 의원이 벗어날 수 있었겠지만 이번에는 좀 힘들 것으로 보입니다.▷김태현 : 왜지요?▶문진석 : 특검에서도 죄질이 아주 나쁘다 이렇게 하는 걸 보면 구속을 피할 수 없을 것으로 보입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 구속을 피할 수 없을 것이다 이런 말씀이셨고요.▶문진석 : 네.▷김태현 : 마지막 이슈인데요. 김형석 독립기념관장이 광복절 기념사에서 "광복은 연합군의 승리로 얻은 선물이다." 이렇게 얘기해서 논란을 빚었는데요. 어제 국회 기자회견에서 "내 발언이 왜곡됐다." 이렇게 주장했거든요. 의원님 지역인 천안이시잖아요.▶문진석 : 맞습니다. 제 지역구에 있습니다.▷김태현 : 이 현장 찾아서 항의하셨던데 어떤 이유에서였을까요?▶문진석 : 그 기자회견장에서 저희들이 배후에서 조종한다 이렇게 얘기한다고 해서 항의하러 갔습니다. 항의하러 갔는데 이 기자회견을 주선한 김민전 의원은 없는 상태에서 외부인들끼리만 기자회견을 하고 있었기 때문에 주선한 의원이 없으면 안 된다, 이것은 운영위반이다. 국회 기자회견장 운영에 대한 내규가 있거든요.▷김태현 : 원래 의원이 계속 배석을 해야 되는 거예요?▶문진석 : 그렇지요. 배석을 해야 합니다. 그런데 김민전 의원은 자리에 없었고, 외부인들만 기자회견했기 때문에 중단을 시킨 겁니다. 그래서 국회에서 중단시켰고요. 허위사실을 계속 얘기했기 때문에 그거에 대한 항의가 있었고요. 그래서 사실은 난장판이 됐습니다.▷김태현 : 일단 그 시민단체 배후에 민주당이 있다는 주장은 허위주장이라는 말씀이시고요.▶문진석 : 그렇습니다. 그래서 허위주장이기 때문에, 허위사실이기 때문에 법적조치를 취하려고 하고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 김민전 의원도 배석을 끝까지 안 했으니까 절차위반이라는 말씀이시잖아요.▶문진석 : 맞습니다. 김민전 의원은 지난번에 백골단 기자회견 가지고도 물의를 한번 일으킨 바가 있지 않습니까. 그래서 소통관을 극우들의 선전장으로 만들려고 하는, 진짜 문제가 많은 의원입니다. 그래서 앞으로 이런 문제적 인물들은 소통관 이용을 좀 제한해야 한다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 혹시 김민전 의원에 대한 무슨 후속조치를 준비하고 계십니까?▶문진석 : 어제 교육위에서도 논평이, 성명이 나왔던데요. 윤리위 제소 같은 것도 고려하고 있는 것 같습니다. 그래서 당에서도 좀 살펴보겠습니다.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표였습니다. 감사합니다.▶문진석 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]