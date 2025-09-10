뉴스

북한, 정권수립일에 국기게양식.."절대적 지위 다칠 수 없어"

김아영 기자
▲ 북한은 공화국 창건 77주년(9ㆍ9절)을 맞아 지난 8일 저녁 평양 김일성광장에서 국기게양식을 진행했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.

북한이 어제(9일) 정권 수립 77주년을 맞아 김정은 총비서가 참석한 가운데 국기 게양식 등 기념행사를 개최했다고 노동신문이 전했습니다.

신문은 어제 평양 만수대 의사당에서 당정 간부, 최고인민회의 대의원, 무력기관 간부들이 참가한 가운데, "공화국 창건 77돌 기념 국기 게양식 및 중앙선서모임이 진행됐다"고 밝혔습니다.

김정은은 연설에서 "강국건설위업은 지금 우리 국가가 획득한 비상한 지위로써 긍지높이 총화되고 있다"며 "그 누구도, 무엇으로써도, 우리 국가의 절대적지위와 안전을 다칠 수 없으며 우리 손으로 만들어낸 융성시대의 거세찬 흐름은 어떤 힘으로도 되돌릴수 없다"고 강조했습니다.

김정은은 공적을 새긴 영웅과 애국 열사 등에 '숭고한 경의'를 표한다면서 '멀리 이역에서 영광의 국기를 품어안고 이 시각을 맞이하고 있을 해외 군사작전에 투입된 우리 군대 장령, 군관, 병사들에게도 뜨거운 전투적 경례를 보낸다'고 말했습니다.

김정은은 정권수립 경축행사에 초대된 노력혁신자와 공로자들도 만나 기념사진을 함께 촬영했습니다.

(사진=연합뉴스)
