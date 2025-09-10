구속된 남편 휴대폰이 불붙인 아내와 토킹바 직원의 '카톡 전쟁'

▲ 서울북부지법

음주운전으로 구속된 남편의 휴대전화를 들여다본 A 씨는 이상한 느낌이 들었습니다.남편이 낯선 여성에게 가구 등을 대신 사 배송해 준 내역을 발견했기 때문입니다.곧바로 이 여성의 번호로 전화를 걸어봤지만 받지 않았습니다.이에 자신의 휴대전화에 이 번호를 저장하고 카카오톡을 켜봤습니다.역시나 모르는 사진이 나왔습니다.그런데 이 여성의 카카오톡 추천 친구 목록에 A 씨의 프로필이 뜬 듯했습니다.여성으로부터 A 씨에게 이런 메시지가 온 것입니다.'누구세요? 저 왜 추가하시는 거죠?'A 씨가 답하지 않자 계속해서 메시지와 전화가 왔습니다.'제 번호 좀 삭제해 주시길 바라요', '추천 뜨는 것도 별로구요'여성의 프로필이 비공개로 바뀌자 A 씨는 친구의 카카오톡에 여성의 전화번호를 추가해봤습니다.그러자 '다른 사람에게 번호를 유출하지 말라'는 여성의 메시지가 왔습니다.여성은 남편이 다니던 토킹바(종업원이 손님과 대화를 나누며 접대하는 업소) 직원이었습니다.A 씨는 그와 남편이 내연 관계였다고 생각해 변호사와 상의한 뒤 아무런 답을 하지 않았습니다.반대로 여성도 아내의 카카오톡 프로필의 아들 사진을 보고 누구의 아내인지 알게 됐습니다.여성은 이후 한 달여간 26차례에 걸쳐 '내 전화번호를 지우라'는 취지의 메시지를 보내거나 전화를 했습니다.일부는 욕설이 섞여 있었습니다.A 씨는 결국 스토킹 처벌법 위반으로 여성을 고소했습니다.1심 재판부는 여성의 행동이 카카오톡 친구 삭제를 위한 수단으로 용인할 수 있는 범위를 벗어났다며 유죄를 인정하고 벌금 300만 원을 선고했습니다.그러나 2심의 판단은 달랐습니다.법조계에 따르면 지난 7월 서울북부지법 형사항소3부(오병희 부장판사)는 "피고인의 행위는 사회 통념상 합리적인 범위 내에 있다"며 1심을 파기하고 무죄를 선고했습니다.재판부는 이 사건은 A 씨가 먼저 여성의 전화번호를 저장해 그의 카카오톡 추천 친구에 자신의 프로필이 나타나게 한 것이 발단이라고 봤습니다.그러면서 여성이 전화번호를 삭제해 달라 했을 때 간단히 삭제했다면 연락을 받지 않을 수 있었음에도 내연 증거 확보 등을 위해 의도적으로 삭제 요청을 무시한 것이라며, 이에 맞선 여성의 행위를 스토킹 혐의로 처벌하기는 어렵다고 판단했습니다.검찰이 상소하면서 이들은 대법원의 판단을 기다리게 됐습니다.(사진=연합뉴스)