1. 전세기 오늘 미국으로…내일 저녁 귀국



미국 조지아주에 구금된 우리 국민 300여 명을 데려오기 위한 전세기가 오늘(10일) 현지로 출발합니다. 우리 근로자들은 오늘 오후 애틀랜타 공항으로 이동해 내일 저녁쯤 귀국할 걸로 보입니다.



2. 인천서도 피해…'가상 기지국' 세워 해킹 정황



KT 이용자들의 무단 소액결제 피해가 인천에서도 확인되는 등 수도권 전반으로 확산하고 있습니다. 피해 가입자 통화 이력에서 미상의 기지국 ID가 발견된 점으로 미뤄 KT는 해커들이 가상의 기지국을 세워 해킹했을 가능성에 주목하고 있습니다.



3. 이스라엘, 카타르 공습…"하마스 지도부 타격"



이스라엘이 가자지구 휴전 협상을 중재해온 카타르의 수도 도하를 전격 공습했습니다. 하마스의 고위 인사를 노린 조치라고 설명했지만 중재국까지 공격한 걸 두고 비난이 이어지고 있습니다.



4. '공천개입 의혹' 김상민 조사…'종묘 차담회' 수사



김건희 여사 공천개입 의혹의 핵심 관련자인 김상민 전 부장검사가 13시간 특검조사를 받고 귀가했습니다. 김건희 특검팀은 세계문화유산인 종묘에서 김 여사가 사적인 차담회를 가졌다는 의혹에 대해 수사에 착수했습니다.

