뉴스

"재발 방지 대책, 국토안보·상무부 공동 대응"

김용태 기자
작성 2025.09.10 06:14 수정 2025.09.10 06:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

미국 백악관은 미국 투자 기업의 인력이 합법적으로 입국할 수 있도록 국토안보부와 상무부가 공동 대응하고 있다면서 기업들을 향해 미국인의 고용과 훈련을 요구했습니다. 미국을 찾은 조현 외교장관도 한국인 취업 비자 문제를 논의할 걸로 알려졌습니다.

워싱턴에서 김용태 특파원입니다.

<기자>

미국 조지아주 한국인 구금 사태 이후 비자 규정 개정 등을 추진하는지 묻자 백악관은 트럼프 대통령의 방침을 언급했습니다.

트럼프 대통령은 대미 투자기업 인재들이 신속하고 합법적으로 입국할 수 있도록 만들겠다면서 대신 미국인을 고용하고 훈련해 달라고 요구했습니다.

[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 대통령은 외국 기업이 미국 노동자를 고용하고, 외국인 노동 자 와 미국인 노동자가 함께 일하면서 서로 훈련하고 가르치기를 기대합니다.]

미국인 고용·훈련이란 조건을 걸고 비자 개정 가능성을 언급한 셈인데, 백악관은 관련 부처가 공동으로 논의하고 있다고 밝혔습니다.

[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 대통령이 매우 미묘하고 책임감 있는 합리적 입장을 취한 것 입니다. 국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있습니다.]

전문직 취업비자인 E-4를 신설하거나 취업이 가능한 H-1B 비자에서 한국인 할당을 확보하는 방안 등이 해법으로 거론됩니다.

구금사태 해결을 위해 미국을 찾은 조현 외교장관도 루비오 국무장관 등과 만나 근본적 해결 방안을 찾을 예정입니다.

[조현/외교부장관 (지난 8일) : 이런 문제가 향후에 발생하지 않도록 보다 장기적으로 체제를 바꾸는 것도 미 측과 협의를 하겠습니다.]

정부는 또 불이익이 따르는 추방이 아니라 자진출국 형식으로 구금자들을 귀국시키기 위해 막판 협상을 계속하고 있습니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 남 일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지