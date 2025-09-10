"재발 방지 대책, 국토안보·상무부 공동 대응"

<앵커>



미국 백악관은 미국 투자 기업의 인력이 합법적으로 입국할 수 있도록 국토안보부와 상무부가 공동 대응하고 있다면서 기업들을 향해 미국인의 고용과 훈련을 요구했습니다. 미국을 찾은 조현 외교장관도 한국인 취업 비자 문제를 논의할 걸로 알려졌습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국 조지아주 한국인 구금 사태 이후 비자 규정 개정 등을 추진하는지 묻자 백악관은 트럼프 대통령의 방침을 언급했습니다.



트럼프 대통령은 대미 투자기업 인재들이 신속하고 합법적으로 입국할 수 있도록 만들겠다면서 대신 미국인을 고용하고 훈련해 달라고 요구했습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 대통령은 외국 기업이 미국 노동자를 고용하고, 외국인 노동 자 와 미국인 노동자가 함께 일하면서 서로 훈련하고 가르치기를 기대합니다.]



미국인 고용·훈련이란 조건을 걸고 비자 개정 가능성을 언급한 셈인데, 백악관은 관련 부처가 공동으로 논의하고 있다고 밝혔습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 대통령이 매우 미묘하고 책임감 있는 합리적 입장을 취한 것 입니다. 국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있습니다.]



전문직 취업비자인 E-4를 신설하거나 취업이 가능한 H-1B 비자에서 한국인 할당을 확보하는 방안 등이 해법으로 거론됩니다.



구금사태 해결을 위해 미국을 찾은 조현 외교장관도 루비오 국무장관 등과 만나 근본적 해결 방안을 찾을 예정입니다.



[조현/외교부장관 (지난 8일) : 이런 문제가 향후에 발생하지 않도록 보다 장기적으로 체제를 바꾸는 것도 미 측과 협의를 하겠습니다.]



정부는 또 불이익이 따르는 추방이 아니라 자진출국 형식으로 구금자들을 귀국시키기 위해 막판 협상을 계속하고 있습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 남 일)