구청서 파견 아이돌보미 생후 8개월된 아기 학대…경찰 수사

▲ 대구경찰청

지자체에서 파견한 아이돌보미가 생후 8개월 된 아이를 학대한 정황이 확인돼 경찰이 수사에 나섰습니다.대구경찰청은 아동복지법상 아동학대 혐의로 60대 아이돌보미 A 씨를 수사하고 있다고 9일 밝혔습니다.A 씨는 지난 3일 오후 대구 수성구 한 가정집에서 자신이 돌보던 생후 8개월 된 아이의 팔을 잡아당기고 침대로 던진 혐의를 받습니다.피해 아동은 병원 진료 결과 건강에 이상은 없었으나, 피해 아동 부모는 정신적인 충격을 받고 병원 진료를 받는 것으로 확인됐습니다.피해 아동의 부모는 방에 설치해 둔 폐쇄회로(CC)TV로 영상을 확인하고, 이 아이돌보미가 소속된 수성구가족센터에 민원을 접수했습니다.민원을 접수한 수성구가족센터는 지난 4일 해당 영상을 확인 후 경찰에 신고했습니다.수성구가족센터에서 A 씨와 대면조사를 한 결과 A 씨는 학대 혐의 대부분을 인정한 것으로 파악됐습니다.수성구가족센터는 A 씨에 대해 6개월 활동 정지를 결정했습니다.A 씨는 보육 관련 업계에 13년간 종사한 것으로 전해졌으며, 그동안 별다른 민원은 없었던 것으로 전해졌습니다.아이 돌봄 사업은 맞벌이 가정 등 양육 공백이 발생한 만 12세 이하 아동을 대상으로 돌보미가 찾아가 육아 서비스를 제공하는 프로그램입니다.최초 신고를 받은 수성경찰서는 A 씨에 대해 피해 아동에게 접근금지 조치를 하는 등 초동 조치를 한 뒤 만 5세 이하 아동학대 사건임에 따라 대구경찰청으로 이송했습니다.경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사할 계획입니다.