음주운전 추적 중인 경찰관 차에 매달고 도주한 30대 구속 송치

▲ 경찰관을 그대로 매달고 도주하는 A 씨

충남 아산경찰서는 경찰의 검문 요청을 무시한 채 음주운전을 하다가 경찰관을 다치게 한 혐의(음주운전·특수공무집행방해치상)로 30대 운전자 A 씨를 구속 송치했다고 9일 밝혔습니다.A 씨는 지난 7월 29일 0시 52분 천안시 동남구 신방동에서 아산시 배방읍 북수리까지 8㎞가량 음주운전을 하다가 도주를 막아서는 경찰관을 그대로 차에 매달고 운전해 전치 3주의 상해를 입힌 혐의를 받고 있습니다.'옆 차 운전자가 음주운전을 하는 것 같다'는 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨에게 여러 차례 정차 지시를 했지만, A 씨가 이를 무시하고 계속 도주하면서 추격전이 벌어졌습니다.도주로가 막힌 사이 다가온 경찰관이 A 씨의 차를 몸으로 막아섰지만, A 씨는 운전석 밖에 매달려 있는 경찰관을 보고도 그대로 출발해 400여 ｍ를 추가로 주행하면서 경찰관에게 왼쪽 상반신과 왼팔 타박상 등의 상해를 입혔습니다.A 씨의 당시 혈중알코올농도는 0.178％로 면허 취소 수준을 훌쩍 넘어선 만취 상태였습니다.A 씨는 지난달 중순 구속됐는데 "술에 취해 경찰관을 매달고 운전한 기억이 나지 않는다"며 혐의 일부를 부인한 것으로 전해졌습니다.(사진=경찰청 유튜브 캡처, 연합뉴스)