전세기 오늘 미국으로…근로자들, 오후 공항 이동

<앵커>



미국에 구금돼 있는 우리 근로자들이 이르면 오늘(10일) 오후 전세기가 도착할 미국 애틀랜타로 이동할 걸로 보입니다. 우리 근로자들은 내일 저녁 한국에 도착할 예정인데, 자진 출국 의사를 밝힌 근로자들의 짐을 취합하는 작업도 속도를 내고 있습니다.



오늘 첫 소식, 폭스턴에서 이한석 특파원이 보도합니다.



<기자>



외교부 현장 대책반은 오늘도 미국 폭스턴 한국인 구금시설을 찾았습니다.



자진 출국 의사를 밝힌 한국인 근로자들의 전세기 탑승을 하루 앞두고 미 당국과 협의를 진행한 걸로 전해졌습니다.



[조기중/워싱턴 총영사 : 행정적 기술적인 사안들 계속해 미국 측 협조를 받아서 준비 중에 있고요. 저희로서는 우리 국민들이 신속하게 최대한 빠른 시간 내에 한국으로 귀국할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.]



전세기 도착에 맞춰 애틀랜타 국제공항까지 근로자들의 이송 계획도 논의한 걸로 알려졌습니다.



한국인 구금시설에서 애틀랜타 공항까지의 거리는 430km 정도, 차량으로 쉬지 않고 이동하면 4시간 반 정도 걸립니다.



미 당국과의 협상이 원만하게 이루어진다면 300여 명의 한국인 근로자들을 태운 여러 대의 버스들은 한국 시간으로 오늘 저녁 전세기가 대기하고 있는 미국 애틀랜타 국제공항으로 출발할 것으로 보입니다.



미 이민당국과의 협의가 속도감 있게 진행되고 있다는 점을 감안하면 출발 시점은 이르면 오늘 오후로 더 빨라질 가능성도 있습니다.



예상대로 한국 시간 내일 새벽 귀국 편이 출발하게 되면 내일 저녁쯤에는 한국 땅을 밟을 수 있을 걸로 보입니다.



다만, 미국 당국이 공항에서 신원조회 같은 행정절차를 추가로 요구한다거나 돌발 변수들로 출발이 늦어질 경우에는 귀국이 다소 늦어질 수도 있습니다.



미국 조지아에 있는 현대차-LG에너지솔루션 합작공장 측은 한국인 근로자들의 수하물을 취합해 국내로 이송할 예정입니다.



(영상취재 박은하)