[단독] 인천서도 피해…'가상 기지국' 세워 해킹 정황

경기 광명과 서울 금천 일대에 집중돼 있던 KT 소액결제 피해가 인천에서도 발생한 걸로 확인됐습니다. 피해 지역이 점점 넓어지고 있는데, KT는 자사 장비가 아닌 별도의 장치가 고객의 스마트폰과 연결된 걸로 추정된단 입장입니다.



김아영 기자입니다.



지난 2일 새벽 인천 부평구에 사는 A 씨 휴대전화로 전화 한 통이 걸려왔습니다.



당시 잠들어 있던 A 씨는 받지 못했는데 누군가 다른 곳에서 A 씨 카카오톡 계정으로 로그인을 시도하자 본인 확인 차 걸려온 전화였습니다.



[A 씨/인천 부평구 소액결제 피해자 : 기상 알람이 울리기 한 10분 전쯤에 이렇게 막 진행이 됐던 것이기도 하고. 아무런 문자라든지 그런 알림 같은 게 없었으니까….]



전화가 온 지 9분 만에 A 씨는 가입하지도 않은 상품권 사이트에 자신이 결제 관련 문의를 했다는 내용의 문자 메시지를 받았습니다.



누군가 A 씨 계정으로 상품권 50만 원어치를 사려다 막히자 A 씨인 척 문의하는 글을 남긴 겁니다.



[A 씨/인천 부평구 소액결제 피해자 : (새벽) 5시 55분에 정지해제 문의 신청을 제 번호로 한 거예요. 안 해준다고 하니까 다시 또 문의를 했어요. 이 시간에 제가 자고 있었거든요.]



이상함을 느낀 A 씨가 KT 망을 쓰는 자신의 알뜰폰 결제 내역을 확인해 보니 50만 원어치 상품권 구매는 비정상 거래로 분류돼 막혔지만 다른 상품권 구매 사이트에서 27만 5천 원이 빠져나간 사실을 뒤늦게 확인하고 경찰에 신고했습니다.



경기 광명시와 서울 금천구에 이어 인천에서도 피해 사례가 확인된 겁니다.



KT는 그제 한국인터넷진흥원에 무단 소액결제 관련 피해 사실을 신고하면서 가입자 통화 이력에서 미상의 기지국 ID가 발견됐다고 밝혔습니다.



해커가 일시적으로 가상 기지국을 세워 트래픽을 빼돌렸을 가능성이 제기되는데, 현재까지 국내에서 전례가 없는 유형의 범죄로 알려졌습니다.



과학기술정보통신부는 민관합동조사단을 구성해 원인 조사에 착수했습니다.



(영상편집 : 최혜영)