백악관, 한국 근로자 구금 재발 방지에 "국토안보·상무부 공동대응"

▲ 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 현지시간 9일 백악관 브리핑룸에서 기자들과 대화하고 있다.

미국 조지아주에서 한국인 근로자들이 이민 당국에 대규모로 구금된 사태와 관련, 백악관은 외국 기업 근로자의 비자 문제 등을 해결하기 위해 담당 부처들이 공동 대응하고 있다고 밝혔습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 현지시간 9일 브리핑에서 조지아 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 벌어진 이번 사태의 재발 방지 차원에서 미 행정부가 비자 관련 법규 개정 등을 추진하는지 묻는 말에 이같이 답했습니다.레빗 대변인은 도널드 트럼프 대통령이 "지난 일요일에 전 세계의 외국 기업들과, 그들이 미국에서 하는 투자에 대해 매우 감사해 한다는 성명을 발표했다"며 "그는 이들 기업이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 함께 데려오기를 원한다는 것을 이해하고 있다"고 전했습니다.이어 "특히 그들이 반도체와 같은 매우 특수한 제품이나 조지아에서처럼 배터리 같은 것을 만들 때는 더욱 그렇다"고 말했습니다.레빗 대변인은 "대통령은 또한 이들 외국 기업이 미국인 근로자들을 고용하기를 기대한다. 그리고 이 외국 근로자들과 미국인 근로자들이 함께 일하며 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다"고 강조했습니다.레빗 대변인은 "그래서 대통령이 매우 미묘하면서도 책임 있는 입장을 취한 것"이라며 "국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다"고 밝혔습니다.출입국 및 이민 정책을 총괄하는 국토안보부와 외국 기업의 투자 유치를 담당하는 상무부가 트럼프 대통령의 지침에 따라 미국 투자 기업 소속 근로자들의 체류 자격 문제를 해결할 대안을 모색 중이라는 의미로 풀이됩니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 7일 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에서 이번 사태를 두고 "당신들의 투자를 환영한다"며 "우리는 당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하길 권장한다. 그리고 우리는 당신이 그렇게 하도록 그것을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)