구금 한국인 이르면 10일 귀국길…버스 이송 등 최종 조율

▲ 미국 폭스턴 한국인 구금시설

미국 이민 당국에 의해 조지아주에 구금된 한국인들이 이르면 현지시간 10일 귀국길에 오를 것으로 예상되는 가운데, 한미 당국이 전세기 탑승과 버스 이송 등 세부사항을 막판 조율하고 있습니다.조기중 워싱턴 총영사는 현지시간 어제(9일) 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국 구금시설 앞에서 취재진과 만나 "행정적, 기술적인 상황들을 계속 미국 쪽의 협조를 받아 준비 중에 있다"고 밝혔습니다.조 총영사는 버스 이송 등의 문제도 협의 중이냐는 질문에 "계속 조율하고 있다"면서 "우리 국민들이 최대한 빠른 시간 내에 한국으로 귀국할 수 있게 최선을 다하고 있다"고 말했습니다.지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 미 이민 당국의 단속으로 체포·구금된 한국 국민 300여 명은 포크스턴 구금시설 등에서 엿새째 구금 중입니다.이들을 태우기 위한 대한항공 전세기는 한국에서 애틀랜타 공항으로 와서 미 현지시간 기준으로 이르면 10일 오후 출발해 한국시간 11일 한국에 도착할 것으로 예상됩니다.포크스턴 구금시설에서 애틀랜타 공항까지는 약 430㎞, 일반 승용차로 4시간 30분가량 떨어진 거리입니다.전세기처럼 공항까지 이송되는 버스를 한국 측에서 제공할 경우, 미 이민당국의 통제를 받아야 하기 때문에 이민세관단속국 관계자가 각 버스에 탑승하거나 이민세관단속국 차량이 버스 행렬 앞뒤로 공항까지 함께할 것으로 예상됩니다.정부는 이들을 '자진출국' 형식으로 출국시키면서 이후 입국 제한 같은 불이익이 없도록 미국 정부 측과 협의를 이어왔습니다.방미 중인 조현 외교부 장관이 9일 중 마코 루비오 미 국무장관 등과 만나 관련 논의를 매듭지을 것으로 전망됩니다.