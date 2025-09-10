"노조 자녀 특채, 불공정 대명사…과도 주장 자제"

<앵커>



이재명 대통령이 노조원 자녀를 특혜채용하는 것은 불공정의 대명사라고 강하게 지적했습니다. 노동자 측의 과도한 주장도 자제해야 한다고 말했는데, 기업을 향해선 반복되는 산업재해를 질타했습니다.



보도에 강민우 기자입니다.



<기자>



생방송으로 진행된 어제(9일) 국무회의에서 이재명 대통령은, 일부 노조가 '노조원 자녀에 대한 우선·특별 채용 명문화'를 추진하다 철회했다는 언론 보도를 봤다고 운을 뗐습니다.



극히 일부의 사례라고 믿는다면서도 취업 시장은 어느 분야보다도 투명하고 공정한 경쟁이 필수라고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 이래서는 안 되겠죠? 불공정의 대명사 아닙니까? '현직 노조원 자녀를 특채해라'라고 해서 그걸 규정으로 만들고 이러면 다른 사람들이 억울한 일을 당할 수 있지 않겠습니까?]



최근 국민의힘 김미애 의원이 일부 노조가 이런 움직임을 보인다며 '현대판 음서제'라고 규정한 뒤 '채용절차 공정법'을 발의했는데, 대통령실 관계자는 "이런 법안까지 발의될 정도의 사회적 갈등을 유발해선 안 된다는 대통령의 뜻이 담겼다"고 이 대통령 발언을 부연했습니다.



"노동자 측의 과도한 주장도 자제돼야 한다"는 언급도 한 이 대통령은 기업을 향해선 산업재해를 방지할 조치들을 거듭 주문했습니다.



최근 건설현장에서 추락 사망 사고가 또 발생한 걸 언급한 뒤, 강한 엄벌을 통해 산업재해가 발생하면 회사 망한다, 패가망신한다는 생각이 들도록 해야 한다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 웬만하면 인신구속 자중해야 한다고 생각하는 사람이긴 한데, 그렇게 뻔하게 돈 벌겠다고 충분히 예측되는 일에 위험 방치해 가지고 노동자들 일하다가 떨어져 죽게 하고. 엄히 신속하게 처벌을 해야죠.]



이 대통령은 서민금융 지원 방안을 보고받은 뒤에는, "저신용자에 소액을 고리로, 단기로 빌려줘 죽을 지경일 것"이라면서 "가장 잔인한 영역이 금융 영역 같다"며 관련 제도의 개선을 지시했습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 제갈찬)