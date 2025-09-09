우크라 "러시아, 민간인 표적 공습으로 21명 사망"

▲ 도네츠크 주 구급차 안에서 노인이 대피하고 있다. 아내는 연금을 수령하던 중 러시아 공습으로 사망했다.

러시아군이 현지시간 9일 우크라이나 동부 도네츠크주의 민간인을 표적 공습해 21명이 숨졌다고 우크라이나 당국이 밝혔습니다.바딤 필라슈킨 도네츠크 주지사는 이날 오전 연금을 받기 위해 줄 서 있던 노인들이 러시아군의 공격을 받아 21명이 사망하고 21명이 다쳤다면서 "이건 전쟁이 아니라 순전히 테러"라고 말했습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 농촌 마을 야로바에 활공폭탄이 떨어졌다며 "평범한 민간인을 겨냥한 공격"이라고 지적했습니다.야로바는 현재 최전선에서 약 8㎞ 떨어진 마을로 우크라이나는 전쟁 초기 이 마을을 러시아에 빼앗겼다가 탈환했습니다.러시아는 이 일대를 포함한 도네츠크주 미점령 지역을 전부 내놓으라고 우크라이나에 요구하고 있습니다.러시아군은 점령지에서 멀리 떨어진 민간인 거주지역을 공격하는 데 유도 기능을 갖춘 활공폭탄을 사용해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)