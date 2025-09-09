뉴스

이스라엘, 카타르 도하 공습…"하마스 지도자 표적 공습"

정성진 기자
작성 2025.09.09 23:44
▲ 이스라엘이 9일(현지시간) 카타르 수도 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 고위급 지도자를 표적 공습했다.

이스라엘이 카타르 수도 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 고위급 지도자를 표적 공습했습니다.

로이터 등에 따르면 현지시간 9일 오후 3시 50분쯤 도하의 카타라 지구에서 폭음과 함께 연기가 치솟았습니다.

폭발이 일어난 직후 이스라엘군은 성명을 내고 "군과 신베트는 하마스 테러 조직의 고위급 지도자를 겨냥해 정밀 타격을 가했다"며 공습 사실을 확인했습니다.

이스라엘군은 민간인 피해를 최소화하기 위해 정밀 무기를 사용했다며 "하마스 테러 조직을 격퇴하기 위해 작전을 계속 수행하겠다"고 덧붙였습니다.

사우디아라비아 매체 알아라비야는 휴전 협상을 위해 파견된 하마스의 대표단이 이스라엘의 표적이 된 것으로 보이며 하마스 고위급 칼릴 알하야가 사망한 것으로 추정된다고 보도했습니다.

지난 2023년 10월 7일 하마스의 기습 공격으로 전쟁이 발발한 이후 이스라엘이 하마스와 연대하는 친이란 무장세력을 노려 레바논, 시리아, 예멘 등에서 군사작전을 벌여왔지만, 카타르를 공격한 것은 이번이 처음입니다.

하마스 대표단을 이끌던 고위급이 표적이 된 데다 이집트, 미국 등과 함께 휴전 협상을 중재해 왔던 카타르에 공습이 이뤄지면서 휴전 논의도 큰 영향을 받을 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
