탁구 신유빈, 마카오 챔피언스 한일전 역전패…32강 탈락

▲ 세계선수권 경기 중인 신유빈

한국 여자탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 세계 정상급 선수가 총출동한 2025 월드테이블테니스(WTT) 마카오 챔피언스 첫판 한일전에서 뼈아픈 역전패를 당했습니다.신유빈은 오늘 마카오에서 열린 대회 여자 단식 32강에서 일본의 오도 사쓰키에 게임 3대 2로 무릎을 꿇었습니다.이로써 신유빈은 1회전 문턱을 넘지 못한 채 32강에서 탈락했습니다.신유빈은 지난 7월 미국 스매시 16강에서 오도에 3대 2 역전승을 낚았지만, 2개월여 만의 리턴매치에선 역전패로 끝이 났습니다.세계랭킹 17위 신유빈은 세계 9위 오도를 맞아 구석구석을 찌르는 공격으로 게임점수 2대 0으로 앞서며 16강 진출 기대감을 부풀렸습니다.하지만 거센 반격에 나선 오도는 3게임에 이어 듀스 접전을 펼친 4게임마저 따내며 승부를 최종 5게임으로 몰고 갔습니다.신유빈은 5게임 들어 거센 공세로 나섰지만, 오도의 벽을 뚫지 못하고 패했습니다.앞서 열린 남자 단식 32강에선 안재현(한국거래소)이 남미의 강호 우고 칼데라노(브라질)에게 게임 점수 3대 0으로 완패했습니다.(사진=ITTF 홈피 제공 자료 사진, 연합뉴스)