'와이스 호투+노시환 결승타' 한화, 롯데 꺾고 선두 LG 추격

▲ 적시타를 치고 하이파이브하는 한화의 노시환(왼쪽)

프로야구 한화 이글스가 투타의 완벽한 우위를 앞세워 롯데 자이언츠를 대파했습니다.한화는 오늘 부산 사직구장에서 열린 롯데와 원정경기에서 선발투수 라이언 와이스의 호투를 발판 삼아 타선도 화끈하게 폭발하며 9대 1 대승을 낚았습니다.이로써 2위 한화는 연패를 막으며 시즌 74승 52패 3무를 기록, 선두 LG 트윈스와 간격을 4경기 차로 좁혔습니다.한화의 선발 와이스는 6이닝 동안 삼진 5개를 곁들이며 2피안타 1실점으로 막고 시즌 15승(4패)째를 올렸습니다.특히 와이스는 에이스 코디 폰세(16승)와 시즌 31승을 합작하며 10개 구단 최고의 원투펀치임을 입증했습니다.반면 한화에 덜미를 잡힌 6위 롯데는 4연패 부진에 빠졌습니다.1회 손아섭이 2루타로 공격의 포문을 열고 볼넷과 문현민의 내야안타로 노아웃 만루를 만든 한화는 4번 타자 노시환이 3루수와 유격수 사이로 빠지는 2타점 적시타를 날려 기선을 잡았습니다.한화는 3회 들어 다시 한번 득점포를 가동했습니다.루이스 리베라토가 우전안타로 출루하자 상대 유격수 실책을 묶어 원아웃 1, 3루를 만든 뒤 채은성의 주자 싹쓸이 2루타로 2점을 보태 4대 0으로 달아났습니다.4회 1점을 보탠 한화는 6회에도 문현빈의 1타점 적시타와 노시환의 2점 홈런, 하주석의 1타점 적시타, 최재훈의 희생플라이 등으로 4점을 추가, 9대 0을 만들며 일찌감치 승부를 갈랐습니다.추격에 나선 롯데는 6회 공수교대 후 노아웃 1루에서 윤동희의 2루타로 1점 만회에 그쳤습니다.한화의 노시환은 이날 1회 결승 적시타와 6회 2점 홈런을 포함해 5타수 2안타 4타점 활약으로 공격을 이끌었습니다.(사진=한화 이글스 제공 자료 사진, 연합뉴스)