EU 외교수장 "푸틴, '해체 전 소련' 복원 원해"

▲ 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표

카야 칼라스 유럽연합 외교안보 고위대표는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 해체되기 이전의 소련의 세력권을 복원하기를 원한다고 주장했습니다.칼라스 고위대표는 현지시간 9일 프랑스 스트라스부르에서 열린 유럽의회 본회의 연설에서 "푸틴은 우크라이나가 단지 시작일 뿐이라는 점을 숨기지 않고 있다"며 이같이 말했습니다.칼라스 고위대표는 "지난주 우크라이나 안전보장안 마련을 위한 '의지의 연합' 회의가 열린 지 하루 만에 푸틴은 평화유지군을 포함한 서방의 군대 주둔 시 공격하겠다고 위협했다"며 "이는 심각한 긴장 고조 행위로, 유럽 안보를 직접적으로 훼손하는 행위"라고 비판했습니다.그러면서 "우리의 유일한 선택지는 러시아에 더 많은 압박을 가하고 우크라이나 지원을 늘리고, 종전 이후에 대비하는 것"이라고 강조했습니다.칼라스 고위대표는 현재 EU가 마련 중인 19차 대러시아 제재 패키지와 관련해 회원국 의견을 수렴 중이라면서 "파트너들과도 긴밀히 협력 중"이라고 밝혔는데 미국과 제재 공조 논의를 언급한 것으로 보입니다.칼라스 고위 대표는 "러시아가 우크라이나에 대한 침략 전쟁을 끝내고 지금도 가하는 수십억 유로 피해를 배상할 때까지 러시아 자산은 계속 동결돼야 한다"고 지적했습니다.(사진=EU 이사회 제공, 연합뉴스)