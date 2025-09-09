대통령실, 인사수석 신설…"윤 정권이 남긴 인사제도 수정"

▲ 강훈식 대통령비서실장이 9일 서울 용산 대통령실에서 인선 발표를 하고 있다.

대통령실이 이재명 대통령 취임 100일을 앞두고 인사수석비서관을 신설하고 조성주 한국법령정보원장을 수석직에 내정했습니다.현재 대통령실은 별도 인사수석 없이 인사비서관만 두는 시스템을 운영해 왔는데, 조성주 수석의 임명으로 대통령실 직제 개편도 이뤄질 예정입니다.앞서 윤석열 정부는 기존 청와대 인사검증 시스템이 폐쇄적이라는 이유로 인사수석실과 민정수석실을 폐지하고 법무부에 인사정보관리단을 설치해 검증 기능을 수행하도록 했습니다.당시 사라진 인사수석실이 사실상 부활하는 겁니다.강훈식 대통령비서실장은 오늘(9일) 브리핑에서 "현재 특검을 통해 김건희 여사의 각종 인사 개입 의혹이 드러나고 있다"며 "전 정권이 남긴 인사 제도를 어떻게 고치느냐는 저희로서 매우 중요한 고민이었다는 고백을 드린다"고 설명했습니다.최근 특검 수사로 김건희 여사가 고가의 귀중품을 받고 인사에 개입했다는 '매관매직' 정황이 드러나는 것을 보면서, 인사검증 시스템의 개편이 불가피하단 판단이란 겁니다.강 실장은 또, "전 정권 임기 말 (대통령) 권한대행들이 한 알박기 (인사), 균형인사를 바탕으로 인재를 발탁하는 문제 등도 고민이었다"며 "지난 100일간 인사제도 변화와 인사 발굴을 종합적으로 아우르는 역할이 필요하다고 생각했고 그 역할을 인사수석이 담당해야 한다고 판단했다"고 설명했습니다.새 정부 들어 불거진 '부실 검증' 논란도 인사수석 신설 배경으로 분석됩니다.이 대통령 취임 후 내각 인사 중 이진숙 교육부·강선우 여성가족부 장관 후보자가 낙마했습니다.오광수 전 민정수석은 부동산 논란으로, 강준욱 전 국민통합비서관은 자신의 저서에 계엄을 옹호하고 5·18을 폭동이라 표현하는 등의 논란이 불거지며 사퇴했습니다.이러한 부실 인사 검증이 기존 인사 시스템이 제대로 작동하지 못한 채 대통령실 내 이 대통령 최측근 조직이 인사에 지나친 영향을 끼친 탓 아니냐는 지적도 나왔습니다.조 수석 내정자는 오랜 기간 인사혁신처에 몸담아 공직사회와 인사제도에 대한 이해도가 뛰어나다는 평가를 받습니다.이러한 인물을 인사 검증 업무 총괄 자리에 앉혀 보다 전문적이고 체계적인 대통령실 인사 시스템을 갖추겠단 게 이번 인사 의도로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)