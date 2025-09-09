이 대통령, 대중문화교류위원장에 JYP 엔터 박진영 대표 임명

▲ 박진영 JYP 엔터테인먼트 대표 프로듀서

이재명 대통령이 신설 예정인 대중문화교류위원회 공동위원장으로 박진영 JYP 엔터테인먼트 대표 프로듀서를 발탁했습니다.박진영 대표 프로듀서는 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 위원회를 이끌게 됩니다.강훈식 대통령비서실장은 "박 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝의 세계화에 노력을 해왔다"며 "세계인이 우리 대중문화를 더 즐기도록 하는 데 기여할 것"이라고 인선 배경을 설명했습니다.그러면서 "이번 인선은 최근 'K팝 데몬 헌터스' 등의 인기가 높아지는 상황과 맞물려 '이런 시점에 도대체 대한민국 정부는 무엇을 하고 있느냐'는 세계인의 궁금증에 대한 화답이기도 하다"고 덧붙였습니다.박 대표는 앞서 이재명 정부의 초대 문체부 장관 후보군으로 거론된 바 있습니다.이 대통령은 장관급인 국가건축정책위원장으로는 민주당 출신 김진애 전 의원을 선임했습니다.강훈식 실장은 "김 위원장은 서울시 건축위원과 국회 국토교통위원을 역임한 전문가로 건축정책에 실용성을 더할 것으로 기대한다"고 말했습니다.