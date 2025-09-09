이 대통령, 중앙선관위원 후보 위철환 지명…통합위원장엔 이석연

▲ 위철환 변호사

이재명 대통령이 중앙선거관리위원 후보자로 위철환 변호사를 지명했습니다.강훈식 대통령비서실장은 오늘(9일), 브리핑을 통해 이와 같은 지명 사실을 발표하고 "(위철환 후보자가) 대한변협 최초의 직선제 회장을 역임한 30여 년 경력의 법조인"이라고 소개했습니다.그러면서, "위 후보자는 선거를 부정하는 무차별적 음모론으로부터 민주적 절차를 보호하고 국민에게 신뢰받는 선관위를 만들어갈 적임자"라고 소개했습니다.대통령 직속이자 부총리급 예우를 받는 국민통합위원장직엔 이석연 전 법제처장이 임명됐습니다.강 비서실장은 신임 이 위원장에 대해 "헌법재판소 헌법연구관, 경제정의실천시민연합 사무총장과 이명박 정부 법제처장을 역임한 법조인"이라 소개하며, "모든 국민을 아우르겠다는 대통령의 뜻에 따라 국민을 하나로 모으고, 사회 갈등을 치유하는 역할을 수행할 것"이라고 설명했습니다.대중문화교류위원회 공동위원장으로는 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 발탁됐습니다.국가건축정책위원장으로는 김진애 전 의원을 선임됐고, 직제 개편에 따라 신설된 대통령실 인사수석으로는 조성주 한국법령정보위원장을 임명됐습니다.(사진=연합뉴스)