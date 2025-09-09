검은 옷 입고 "철회하라"…정부조직 개편 후폭풍

<앵커>



정부가 조직 개편안을 발표한 뒤로 정부 산하 기관과 공기업 직원들을 중심으로 반발이 커지고 있습니다. 금융감독원 직원 수백 명은 검은 옷을 입고 시위에 나섰습니다.



박재현 기자가 취재했습니다.



<기자>



[철회하라! 철회하라!]



이른 아침, 검은 옷을 입고 금융감독원 로비에 700여 명의 직원들이 모였습니다.



정부조직 개편안에 반발하며 집단행동에 나선 겁니다.



정부와 여당은 금융정책과 감독 업무를 재정경제부와 금융감독위원회로 나누고, 금융감독원에서 금융소비자보호원을 분리하는 내용의 정부조직 개편안을 발표했습니다.



금감원 직원들은 소비자보호 기능이 분리되면 업무 중복과 혼선이 생길 거라고 주장했습니다.



[금융감독원 직원 (선임조사역) : (모든 부서가) 전부 다 금융소비자 보호를 위해 열심히 일하고 있습니다. 이것들을 분리한다는 것 자체가 말이 되지 않습니다.]



무자본 특수법인인 금감원이 공공기관으로 지정되면 정부 입김에서 벗어나기 어렵다는 주장도 펼쳤습니다.



[금융감독원 직원 (검사역) : 독립성을 유지해서 좀 더 정부의 이 정치권의 영향을 덜 받으면서 금융 소비자 보호에 치중하기 위해서 그랬던 것 아닙니까.]



한국수력원자력 노조는 대통령실 앞에서 1인 시위에 나섰습니다.



[강창호/한국수력원자력 노조위원장 : 정부 조직 개편으로 원자력 에너지를 환경에 맡기는 것은 고양이에게 생선을 맡기는 격으로….]



정부조직 개편을 통해 원전 수출은 산업부가, 국내 원전 건설과 운영은 기후에너지환경부가, 기술 연구는 과기부가 맡게 돼 원전 정책의 일관성과 효율성이 떨어질 걸로 우려하기 때문입니다.



에너지 정책이 환경 정책에 종속될 수 있다는 우려도 제기되는데, 대통령실은 강행 방침을 재확인했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 자기 역할을 재점검하고 새로운 시대에 맞는 미션을 명확하게 인식하고 거기에 맞는 서비스를 제공하는 데 저는 상당히 의미 있는 전환이라고 봅니다.]



정부는 산하기관과 공기업을 중심으로 조직적인 반발이 일어나지 않을지 예의 주시하면서, 자체 설명회를 여는 등, 내부 동요 달래기에 주력하는 모습입니다.



